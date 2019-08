Denúncia, Colômbia:Ataque contra nosso advogado

Ataque contra nosso advogado

Autor:

Conselho Político Nacional

O Conselho Político Nacional rechaça energicamente os fatos ocorridos na noite de ontem na cidade de Bogotá, onde homens armados atentaram contra o advogado Gustavo Gallardo, defensor de Direitos Humanos e integrante de nossa equipe de defesa. Não só condenamos este lamentável fato como também alertamos sobre a falta de garantias de segurança e proteção efetivas daqueles que se encontram em processo de reincorporação e agora contra os que fazem parte de nossa equipe de defesa.

A realidade é contundente. Após um ano de mandato do presidente Duque, os atos de violência contra lideranças sociais e subscritores do Acordo Especial aumentaram, especialmente pela falta de decisão política de desmantelar e combater os grupos ilegais que hoje se fortalecem nos territórios e que ontem iniciaram suas atividades criminosas na cidade de Bogotá contra nosso advogado. Deve haver a punição exemplar aos integrantes da força pública relacionados diretamente com estas ações criminais.

As manifestações populares dos últimos meses demonstraram o rechaço generalizado do povo colombiano ante a onda de violência que pretende permanecer em vários lugares da geografia nacional; no entanto, as promessas descumpridas e as ações ineficazes do governo nacional fazem com que persista o terror em vários lugares da Colômbia.

Seguimos insistindo que a maneira de deter esta dramática situação se encontra na implementação integral dos mecanismos dispostos no Acordo final; por esta razão queremos convocar novamente ao governo nacional e poder nos reunir a fim de gerar ações decididas para garantir a vida e a integridade de um povo que quer viver em Paz.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM-FARC

8 de agosto de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto