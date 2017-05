Colômbia: Juntos pela solução política

Escrito por Comando Central do ELN e Secretariado do EMC das FARC-EP

Iniciamos o diálogo conjunto pela paz.

Nos acompanha a certeza de que a maioria de colombianos e colombianas conquistará, acima da teimosia dos setores do poder que se opõem à paz, a solução política avançando na mesa com o ELN e na Implementação dos Acordos de Paz de Havana.

Reunidos no propósito de somar forças pela solução política do conflito colombiano, encontramos que, apesar da disparidade dos avanços das duas mesas de conversações entre a insurgência e o governo do presidente Santos, mantemos objetivos comuns, com caminhos diversos porém complementares, como o de buscar que a sociedade tenha uma função protagônica na conquista da paz, com cuja força vai ser possível impor uma saída não violenta a sete décadas de confrontação, na contramão da elit e que persiste nela, movida pelo lucro que obtém de avivar a guerra.

Coincidimos em fazer dos direitos das vítimas o coração da busca da paz, para que haja verdade plena sobre estes setenta anos de tragédia nacional, que permita aos governos, às classes dominantes e à insurgência assumirem suas responsabilidades, em direção a resolver as causas que geram este conflito social, político e armado.

Compartimos que este processo de paz deve contribuir para uma democratização da Colômbia, na qual arranquemos a violência da luta política; para que desde já todos demonstremos compromissos simultâneos com os acordos, e os avanços sejam resultado de esforços bilaterais. Dentro do entendido que chegaremos à paz por meio de realizar transformações que tragam equidade e dignidade às colombianas e aos colombianos.

Buscaremos que o presente esforço pela solução política comprometa as distintas forças que participam no debate para as eleições de 2018, e trataremos de evitar que os chamados à guerra, que a extrema-direita faz, não façam reverter este impulso pela conquista de um novo país com equidade.

Chamamos todas as comunidades a seguirem defendendo a vida e o território, e a não deixarem prosperar a perseguição, que pretende fechar a passagem às forças políticas alternativas, comprometidas com a paz, a justiça social e a dignidade de todas e todos.

Reconhecemos ao governo colombiano sua disposição de facilitar este segundo encontro, o qual esperamos manter como mecanismo permanente de coordenação e diálogo conjunto, para a paz com justiça social.

Estimamos a contribuição da comunidade internacional à busca da solução política do conflito colombiano e para fazer da América Latina e do Caribe uma zona de paz. Em especial, agradecemos a contribuição que fazem a República de cuba, a República Bolivariana de Venezuela e o Reino da Noruega para a realização deste encontro.

Pelo Secretariado Nacional das FARC, Timoleón Jiménez

Pelo Comando Central do Exército de Libertação Nacional, Nicolás Rodriguez Bautista