Corona Vírus, uma pandemia com um propósito

O que é a infame ID2020? É uma aliança de parceiros público-privados, incluindo agências da ONU e sociedade civil. É um programa de identificação eletrônica que usa a vacinação generalizada como uma plataforma para identidade digital.

Parece que, quanto mais se escreve sobre as causas do coronavírus - mais as análises escritas são ofuscadas por uma propaganda e um exagero de medo. Perguntas sobre a verdade e argumentos sobre onde procurar as origens e como o vírus pode se espalhar e como combatê-lo, são perdidas no barulho do caos. Mas não é isso que os "homens negros" por trás dessa pandemia pretendida - caos, pânico, desesperança, levando à vulnerabilidade humana - um povo que se torna presa fácil de manipulação?

Hoje, a OMS declarou o coronavírus COVID-19 uma "pandemia" - quando não há o menor traço de uma pandemia. Uma pandemia pode ser a condição, quando a taxa de mortalidade por infecção atinge mais de 12%. Na Europa, a taxa de mortalidade é de cerca de 0,4%, ou menos. Exceto na Itália, que é um caso especial, onde o pico da taxa de mortalidade foi de 6% (veja abaixo para uma análise mais detalhada).

A China, onde a taxa de mortalidade atingiu apenas algumas semanas atrás em cerca de 3%, está de volta a 0,7% - e diminuindo rapidamente, enquanto a China está assumindo o controle total da doença - e isso com a ajuda de um medicamento não falado desenvolvido há 39 anos por Cuba, chamado "Interferon Alpha 2B (IFNrec)", muito eficaz no combate a vírus e outras doenças, mas não é conhecido e utilizado no mundo, porque os EUA sob o embargo ilegal de Cuba não permitem a medicação para ser comercializado internacionalmente.

É provável que a OMS tenha recebido ordens do alto, de pessoas que também administram Trump e dos "líderes" (sic) da União Europeia e de seus países membros, aqueles que pretendem controlar o mundo com força - a Ordem Mundial.

Isso está na prancheta há anos. A decisão final de avançar AGORA, foi tomada em janeiro de 2020 no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos - a portas muito fechadas, é claro. Os Gates, GAVI (uma associação de produtos farmacêuticos promotores de vacinação), Rockefellers, Rothschilds, etc, estão todos por trás dessa decisão - a implementação da Agenda ID2020 - veja abaixo (imagens das captura de tela do site ID2020 e traduções).

Precisamos acertar ID digital

A identidade é vital para oportunidades políticas, econômicas e sociais. Mas os sistemas de identificação são arcaicos, inseguros, carecem de proteção adequada à privacidade e, para mais de um bilhão de pessoas, inacessíveis. A identidade digital está sendo definida agora - e precisamos acertar.

Após a declaração oficial da pandemia, o próximo passo poderá ser - também por recomendação da OMS ou de países individuais, "vacinação forçada", sob vigilância policial e/ou militar. Aqueles que recusarem podem ser penalizados (multas e/ou prisão - e vacinados à força da mesma forma).

Se, de fato, ocorrerá a vacinação forçada, outro ponto alto da Big Pharma, as pessoas realmente não sabem que tipo de coquetel será colocado na vacina, talvez um assassino lento, que atue apenas em alguns anos - ou uma doença que atinge apenas a próxima geração - ou um agente debilitante do cérebro, ou um gene que torna as mulheres inférteis.... tudo é possível - sempre com o objetivo de controle total da população e redução da população. Dentro de alguns anos, não se sabe, é claro, de onde vem a doença. Esse é o nível de tecnologia que nossos laboratórios de guerra biológica alcançaram (EUA, Reino Unido, Israel, Canadá, Austrália ...)

Identificar dados

Está fora do controle individual

Outra hipótese, neste momento apenas uma hipótese, mas realista, é que, junto com a vacinação - se não com esta, e possivelmente com uma posterior, um nano-chip pode ser injetado, desconhecido pela pessoa que está sendo vacinada. O chip pode ser carregado remotamente com todos os seus dados pessoais, incluindo contas bancárias - dinheiro digital. Sim, dinheiro digital é o que eles pretendem, então você realmente não tem mais controle sobre sua saúde e outros dados íntimos, mas também sobre seus ganhos e gastos. Seu dinheiro pode ser bloqueado ou retirado - como uma "sanção" por mau comportamento, por nadar contra a corrente. Você pode se tornar um mero escravo dos senhores. Comparativamente, o feudalismo pode parecer um passeio no parque.

Não é à toa que o Dr. Tedros, DG da OMS, disse há alguns dias, que devemos avançar para o dinheiro digital, porque o papel físico e o dinheiro da moeda podem espalhar doenças, especialmente doenças endêmicas, como o coronavírus. Um precursor do que está por vir? - Ou pelas coisas já aqui? - Em muitos países escandinavos, o dinheiro é banido em grande parte e até uma barra de chocalate pode ser paga apenas eletronicamente.

Estamos nos movendo em direção a um estado totalitário do mundo. Isso faz parte da Agenda ID2020 - e essas etapas a serem implementadas agora - preparadas há muito tempo, incluindo a simulação por computador de coronavírus na Johns Hopkins em Baltimore, em 18 de outubro de 2019, patrocinada pelo WEF e pela Fundação Bill e Melinda Gates.

Bill Gates, um dos principais defensores da vacinação para todos, especialmente na África - também é um grande defensor da redução da população. A redução da população está entre os objetivos da elite do WEF, Rockefellers, Rothschilds, Morgens - e mais alguns. O objetivo: menos pessoas (uma pequena elite) podem viver mais e melhor com os recursos reduzidos e limitados que a Mãe Terra oferece generosamente.

Isso já havia sido propagado abertamente nas décadas de 1960 e 1970 por Henry Kissinger, secretário de Relações Exteriores da Administração de Nixon, co-engenheiro da guerra do Vietnã e principal responsável pelo bombardeio semi-clandestino do Camboja, um genocídio de milhões de cambojanos desarmados civis. Juntamente com o golpe da CIA-Kissinger em 11 de setembro de 1973, no Chile, matando Salvador Allende, eleito democraticamente, e colocando o ditador militar Pinochet no poder, Kissinger cometeu crimes de guerra. Hoje, ele é um porta-voz (por assim dizer) do Rockefeller e da "Bilderberger Society".

Duas semanas após a simulação por computador no Johns Hopkins Medical Center, em Baltimore, Maryland, que "produziu" (também simulada) 65 milhões de mortes (!), O vírus COVID-19 apareceu pela primeira vez em Wuhan. Até agora, é quase certo que o vírus tenha sido trazido para Wuhan de fora, provavelmente de um laboratório de guerra biológica nos EUA. Veja também isto e isto.

O que é a infame ID2020? É uma aliança de parceiros público-privados, incluindo agências da ONU e sociedade civil. É um programa de identificação eletrônica que usa a vacinação generalizada como uma plataforma para identidade digital. O programa utiliza as operações existentes de registro e vacinação de nascimento para fornecer aos recém-nascidos uma identidade digital biométrica portátil e persistente. A GAVI, a Aliança Global para Vacinas e Imunização, identifica-se em seu site como uma parceria de saúde global de organizações do setor público e privado dedicadas à "imunização para todos". A GAVI é apoiada pela OMS e, nem é preciso dizer, que seus principais parceiros e patrocinadores são a indústria farmacêutica.

A Aliança ID2020 em sua cúpula de 2019, intitulada "Levantando-se para o Desafio da Boa Identificação", em setembro de 2019 em Nova York, decidiu lançar seu programa em 2020, uma decisão confirmada pelo WEF em janeiro de 2020 em Davos. Seu programa de identidade digital será testado com o governo do Bangladesh. A GAVI, a Vaccine Alliance e "parceiros da academia e ajuda humanitária" (como eles chamam), fazem parte do partido pioneiro.

É apenas uma coincidência que a ID2020 (veja id2020.org) esteja sendo lançado no início do que a OMS chama de Pandemia? - Ou é necessária uma pandemia para "implantar" os vários programas devastadores do ID2020?

Aqui está o que Anir Chowdhury, consultor de políticas do programa do governo de Bangladesh, tem a dizer:

"Estamos implementando uma abordagem prospectiva da identidade digital que dá às pessoas o controle sobre suas próprias informações pessoais, enquanto ainda desenvolvemos sistemas e programas existentes. O governo do Bangladesh reconhece que o design de sistemas de identidade digital traz implicações de longo alcance para o acesso de indivíduos a serviços e meios de subsistência, e estamos ansiosos por ser pioneiros nessa abordagem."

A necessidade de uma boa identificação digital é universal

A capacidade de provar quem você é é um direito humano fundamental e universal. Como vivemos na era digital, precisamos de uma maneira confiável e insuspeita de fazer isso no mundo físico e online. Do site ID2020

Uau! O Sr. Anir Chowdhury sabe no que está se metendo?

De volta à pandemia e ao pânico. Genebra, sede européia das Nações Unidas, incluindo a sede da OMS, está basicamente abatida. Não muito diferente do bloqueio que começou em Veneza e depois se expandiu para o norte da Itália até alguns dias atrás - e agora o bloqueio cobre toda a Itália. Um bloqueio semelhante pode em breve também ser adotado pela França - e outros estados vassalos europeus ao império anglo-sionista.

Estão em circulação numerosos memorandos com conteúdos semelhantes para combater o pânico de diferentes agências da ONU em Genebra. Sua mensagem principal é - cancelar todas as viagens missionárias, todos os eventos em Genebra, visitas ao Palácio das Nações, Catedral de Genebra, outros monumentos e museus. Nas diretrizes mais recentes, muitas agências instruem seus funcionários a trabalhar em casa, a não arriscar contaminação por transporte público.

Esse ambiente de pânico e medo supera qualquer senso de realidade, quando a verdade não importa. As pessoas nem conseguem pensar mais sobre as causas e o que pode estar por trás disso. Ninguém mais acredita em você, quando você se refere ao Evento 201, a simulação de coronavírus, os Jogos Militares de Wuhan, o encerramento em 7 de agosto passado, do laboratório de guerra biológica de alta segurança em Fort Detrick, Maryland.... o que poderia, a certa altura, abrir os olhos de muitos, hoje é pura teoria da conspiração. O poder da propaganda. Um poder desestabilizador - desestabiliza países e pessoas, destrói economias, cria dificuldades para as pessoas que podem perder o emprego, geralmente as que têm menos recursos.

Além disso, neste momento, torna-se cada vez mais importante lembrar às pessoas que o surto na China visava o genoma chinês. Mais tarde, sofreu uma mutação para transgredir as "fronteiras" do DNA chinês? Quando isso aconteceu, se aconteceu? Porque no início ficou claro que mesmo as vítimas infectadas em outras partes do mundo eram de 99,9% de descendência chinesa.

O que aconteceu depois, quando o vírus se espalhou para a Itália e o Irã, é outra questão e abre caminho a várias especulações.

(i) Havia várias estirpes do vírus circuladas em sequência - de modo a desestabilizar os países ao redor do mundo e confundir a população e a mídia, de modo que especialmente ninguém do mainstream pode chegar à conclusão de que a primeira cepa estava direcionada à China em uma guerra biológica.

(ii) No Irã, tenho uma forte suspeita de que o vírus era uma forma aprimorada de MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio, causada pelo homem, surgiu pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012, direcionada ao genoma árabe) - que de alguma forma foi introduzido nos círculos do governo (por spray de aerossol?) - com o objetivo de "Regime Change" pela morte causada pelo COVID19. É uma ilusão de Washington há pelo menos os últimos 30 anos.

(iii) Na Itália - por que a Itália? - Talvez porque Washington / Bruxelas quisesse bater duro na Itália por ter sido oficialmente o primeiro país a assinar um acordo de Cinturão e Rota (BRI) com a China (na verdade, o primeiro foi a Grécia, mas ninguém deveria saber que a China veio em socorro de Grécia, destruída pelos irmãos da Grécia, membros da UE, principalmente Alemanha e França).

(iv) O hype sobre a alta taxa de mortes por infecção na Itália, até o momento em que este artigo foi escrito: 10.149 infecções vs. 631 mortes = taxa de mortalidade de 6,2 (comparativamente o Irã: 8042 infecções vs. 291 mortes = 3,6 taxa de mortalidade). A taxa de mortalidade da Itália é quase o dobro da do Irã e quase dez vezes a da média da Europa. (Essas discrepâncias são o resultado de falhas no estabelecimento de dados confiáveis ​​referentes a "infecções", veja nossas observações referentes à Itália abaixo).

Por quê? - A Itália está sendo afetada pelo pânico por vírus? Houve uma tensão muito mais forte introduzida na Itália?

A gripe comum na Europa na temporada 2019/2020 aparentemente já matou cerca de 16.000 (nos EUA, o número de mortos é, de acordo com o CDC, entre 14.000 e 32.000, dependendo do site do CDC que você vê).

Será que, entre as mortes por coronavírus italiano, também houve vítimas comuns da gripe, já que as vítimas afetadas são na maioria idosas com pré-condições respiratórias? Além disso, os sintomas são muito semelhantes entre o coronavírus e a gripe comum, e ninguém questiona e verifica a narrativa das autoridades oficiais?

Talvez nem todas as cepas de coronavírus venham do mesmo laboratório. Um jornalista de Berlim de origem ucraniana me disse nesta manhã que a Ucrânia abriga cerca de 5 laboratórios de guerra biológica dos EUA de alta segurança. Eles testam regularmente novos vírus na população - ainda assim, quando surgem doenças estranhas nos arredores dos laboratórios, ninguém tem permissão para falar sobre isso. Algo semelhante, ela diz, está acontecendo na Geórgia, onde existem ainda mais laboratórios de guerra biológica do Pentágono/CIA - e onde também surgem doenças novas e estranhas.

Tudo isso torna a imagem composta ainda mais complicada. Em tudo, esse super hype é impulsionado pelo lucro, a busca pelo lucro instantâneo, os benefícios instantâneos do sofrimento do povo. Essa tomada de pânico é cem vezes maior do que vale a pena. O que esses chefes do submundo, que pretendem governar o mundo superior, talvez mal calculados, é que, no mundo globalizado e amplamente terceirizado de hoje, o Ocidente depende enormemente da cadeia de suprimentos da China, de bens de consumo e de mercadorias intermediárias - e, principalmente, de medicamentos e equipamento médico. Pelo menos 80% dos medicamentos ou ingredientes para os medicamentos, bem como para os equipamentos médicos, provêm da China. A dependência do Ocidente em relação aos antibióticos da China é ainda maior, cerca de 90%. Os possíveis impactos na saúde são devastadores.

Durante o auge da epidemia de COVID-19, o aparato de produção da China para tudo estava quase fechado. Para entregas ainda feitas, os navios de mercadorias eram regularmente e categoricamente devolvidos de muitos portos do mundo todo. Portanto, o Ocidente entrou em um modo de escassez de tudo ao travar uma "guerra econômica" de fato na China. Quanto tempo vai durar? - Ninguém sabe, mas a economia da China, que caiu pela metade, se recuperou rapidamente para mais de 80% do que era antes do ataque do coronavírus. Quanto tempo vai durar para acompanhar a lista de pendências?

O que está por trás de tudo isso? - Uma repressão total com pânico induzido artificialmente a ponto de as pessoas gritarem "ajude, nos dê vacinas, mostre policiais e militares para nossa segurança" - ou mesmo se o desespero do público não for tão longe, seria fácil para as Autoridades da UE e dos EUA impor uma fase militar de cerco à "proteção da saúde do povo". De fato, o CDC (Centro de Controle de Doenças em Atlanta) já projetou diretrizes duramente ditatoriais para uma "emergência de saúde".

Junto com a vacinação forçada, quem sabe o que seria contido no coquetel de 'mini-doenças' injetadas e quais seriam seus efeitos a longo prazo. Semelhante aos transgênicos, onde todos os tipos de germes poderiam ser inseridos sem nós, os comuns, termos conhecimento disso?

Podemos realmente estar no início da implementação do ID2020 - que inclui vacinação forçada, redução da população e controle digital total de todos - a caminho de Uma Ordem Mundial - e hegemonia financeira global - Domínio total do espectro, como o PNAC (Plano para um novo século americano) gosta de chamá-lo.

Um golpe de sorte para a China. A China foi propositalmente alvo de "destruição econômica", por causa de sua economia que avança rapidamente, uma economia que logo ultrapassará a do agora hegemonico Estados Unidos de A, e por causa da moeda forte da China, o Yuan, que também potencialmente ultrapassa o dólar, a principal moeda de reserva do mundo.

Ambas as ocorrências significariam o fim do domínio dos EUA no mundo. A doença do coronavírus, agora em mais de 80 países, caiu nas bolsas de valores, um declínio de pelo menos 20% nas últimas semanas - e aumentando; as temidas conseqüências do vírus de uma desaceleração econômica, se não a recessão, reduziram os preços da gasolina em cerca de duas semanas, quase pela metade. No entanto, sem a interferência do banco central da China, o valor do yuan em relação ao dólar tem sido bastante estável, em torno de 7 yuan por dólar. Isso significa que a economia chinesa, apesar do COVID-19, ainda está recebendo muita confiança em todo o mundo.

Conselho para a China - compre todas as ações corporativas dos EUA e da Europa que puder a preços mais baixos das bolsas de valores que caíram em um quinto ou mais, além de comprar muitos futuros de petróleo. Quando os preços se recuperam, você não apenas ganhou bilhões, provavelmente trilhões a partir do oeste, mas também pode possuir ou deter quantidades significativas e geradoras de ações na maioria das maiores empresas dos EUA e da Europa - e poderá ajudar a ligar para os tiros de seus futuros empreendimentos.

Há, no entanto, uma pequena perspectiva de esperança oscilando no horizonte cheio de nuvens escuras. Poderia ser milagrosamente um despertar da consciência de uma massa crítica que poderia pôr um fim a tudo. Embora pareçamos estar longe de um milagre, em algum lugar em um canto oculto do cérebro, todos temos uma centelha de consciência. Temos a capacidade espiritual de abandonar o caminho do desastre do capitalismo neoliberal ocidental e, em vez disso, abraçamos solidariedade, compaixão e amor um pelo outro e pela nossa sociedade. Essa pode ser a única maneira de quebrar o impasse e a destruição da ganância egocêntrica ocidental.



