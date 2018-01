Lisboa: Vigília pela Libertação de Ahed Tamimi e de todas as crianças palestinianas presas

Ahed Tamimi de 16 anos é um símbolo da resistência, porque levanta o mundo contra o ministro da Educação, que reclama para ela a prisão perpétua. Vigília neste sábado, 13 de janeiro, às 15 horas, no Largo de Camões em Lisboa.

Liberdade imediata para Ahed Tamimi

Uma menina desarmada de 16 anos faz tremer o "poderoso" Estado de Israel.

Chamam-lhe "agressora" porque, juntamente com a sua prima Nour, esbofeteou dois soldados no pátio da sua casa, em frente de uma câmara de vídeo. O exército invadiu-lhe a casa pela calada da noite e levou-a presa, a ela, à mãe e à prima.

No tribunal militar, juntaram várias acusações sobre os últimos cinco anos. Dizem que ela uma vez alvejou soldados com uma fisga e noutra mordeu a mão de um que queria levar preso o seu irmão mais novo. Apontam-lhe "crimes" cometidos desde os 11 anos de idade.

Mas o que fazem na aldeia de Ahed os soldados mordidos, apedrejados, esbofeteados? São soldados ocupantes, armados até aos dentes, que todos os dias demolem casas e escolas, roubam poços e expropriam terras. Na manhã do esbofeteamento, tinham ferido na cabeça um outro menino, primo de Ahed, que ficou em coma induzido.

Muitas terras na aldeia da Ahed, situada na Cisjordânia, foram colonizadas, os habitantes nunca desistiram de protestar contra esse roubo e, por isso, foram sempre reprimidos. Ahed testemunhou a morte de membros da sua família e viu muitos serem presos.

Ela é um símbolo da resistência, porque levanta o mundo contra o ministro da Educação, que reclama para ela a prisão perpétua. Ahed Tamimi é uma ativista destemida, como muitas que vieram antes dela e outras muitas que ainda virão enquanto não houver liberdade para o povo palestiniano.

Liberdade imediata para Ahed Tamimi e todas as outras crianças detidas nas prisões israelitas!

Vigília no sábado 13 de janeiro, às 15 horas, no Largo de Camões

Acompanhe todas as acções na página de facebook "Pela libertação imediata de Ahed Tamimi"(link is external), partilhe esta informação com familiares e amigos. Utilize as #FreeAhed #FreeAhedTamimi #FreePALESTINE

Publicado em palestinavence.blogs.sapo.pt