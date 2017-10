Solidariedade ao Papaya Verde! Nenhum defensor da Palestina será silenciado!

Por Frente em Defesa do Povo Palestino

As organizações abaixo-assinadas manifestam o seu irrestrito apoio e solidariedade ao Restaurante Papaya Verde e aos seus proprietários, em especial, a João Asfora e família, de origem palestina, contra ataques caluniosos que vêm sofrendo devido à divulgação e distribuição de adesivos produzidos pela Aliança Palestina - Recife (APR). Além de um dos melhores restaurantes de Recife, o Papaya Verde se tornou referência na capital pernambucana na luta contra injustiças.

Os adesivos em questão convocam a sociedade a participar do movimento BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções) a Israel, um chamado da sociedade civil palestina feito em 2005, fundamentado na campanha de boicote que ajudou a pôr fim ao regime de apartheid na África do Sul, que traz as demandas do povo palestino por uma solução justa.

Além disso, tais adesivos denunciam as condições de opressão a que está submetido o povo palestino. Revelam uma realidade extensivamente documentada pelas organizações de direitos humanos e uma campanha de boicote legítima e internacional.

Fazemos coro à afirmação da APR de que "denunciar as injustiças é, acima de tudo, se colocar ao lado das pessoas perseguidas, marginalizadas e exploradas pelo sistema opressor no mundo. É dar voz e vez aos que sofrem as dores da humanidade". Nesse sentido, colocamo-nos ao lado da Aliança Palestina - Recife na solidariedade ao Papaya Verde e seus proprietários. Ademais, defendemos seu direito democrático de livre expressão.

Contra os ataques sionistas que visam constranger e silenciar as vozes que denunciam a ocupação, a solidariedade internacional ampla e incondicional!

Frente em Defesa do Povo Palestino - SP

Comitê Cearense de Solidariedade ao Povo Palestino

Comitê da Palestina Democrática

Assisp - Associação Islâmica de São Paulo

Comitê do Grande ABC/SP de Solidariedade ao Povo Palestino

Campanha Global pelo Direito ao Retorno à Palestina

Centro Cultural Árabe Palestino Brasileiro de São Paulo - SP

Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada

CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular

CST-PSOL - Corrente Socialista dos Trabalhadores

Comitê Pró-Haiti

Organização Indígena Revolucionária

Movimento Mulheres pela P@Z!

Aliança RECOs - Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras

Tribunal Popular

Bernarda Gomes, Cirlene Silva e Carlos Abreu - coordenadores gerais do Sintuff - Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

Gerson Silva, dirigente do Sintsep-PA - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Pará e Condsef - Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal

Marcos Tenorio, secretário-geral do Ibraspal - Instituto Brasil-Palestina

Zila Camarão, diretora da Fasubra - Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil

Amyra El Khalili, economista e ambientalista