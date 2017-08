Faleceu autor de "A Ascensão do Quarto Reich"

O polémico jornalista e conspirólogo norte-americano faleceu no passado dia 2 de Agosto, autor de uma vasta obra atingiu o estrelato graças ao volume que dedicou ao homicídio do presidente estadunidense John F. Kennedy, obra que serviu de base para o argumento de "JFK" de Oliver Stone. Intitulada "Crossfire", a obra atingiu o estatuto de best-seller do New York Times na categoria de não-ficção.

Marrs, nascido há 73 anos em Forth Worth, no Estado do Texas, faleceu de ataque cardíaco na sua casa, em Wise County, embora já se debatesse com problemas de saúde desde Junho do corrente ano, dando a conhecer aos seus leitores e seguidores da sua página oficial na Internet que iria estar inactivo durante algum tempo precisamente para tratar de problemas de saúde.

Licenciado em jornalismo pela Universidade do Norte do Texas, trabalhou ao longo dos anos em vários jornais desse Estado norte-americano, com destaque para o "Fort Worth Star Telegam", paralelamente foi também professor na Universidade do Texas, mais precisamente em Arlington, desde 1976 até à sua reforma em 2007.

Era presença habitual nos canais História e Discovery, emitidos na televisão por cabo em Portugal, e nos Estados Unidos da América ao longo de toda a carreira marcou presença nos ABC, NBC, CBS, CNN e CSPAN e em programas populares como o "Good Morning America", "Geraldo", "Larry King Live", "Jeff Rense", "Coast to Coast" e no "Infowars" de Alex Jones. Em língua portuguesa destacam-se as suas entrevistas na revista brasileira "Ufo", também distribuída em Portugal.

Após a sua investigação sobre o homicídio de John F. Kennedy, Jim Marrs não conseguiu evitar investigar várias teorias da conspiração e tornou-se uma referência incontornável para todos os estudiosos e curiosos do fenómeno OVNI, das sociedades secretas, teorias alternativas para o 11 de Setembro e inclusivamente de polémicas históricas mais ousadas, como a influência dos nazis no pós-guerra e a hipotética existência de uma base nazi na Antárctida que terá sobrevivido à queda do III Reich alemão.

Em Portugal encontram-se editados três dos seus livros, nomeadamente "A Ascensão do Quarto Reich" (Lux-Citania, 2010), "Além Ultra Secreto" (Lux-Citania, 2010) e "A Irmandade da Rosa" (Lux-Citania, 2010). Estas obras encontram-se há muito esgotadas e desaparecidas das livrarias portuguesas, sendo inclusivamente uma raridade nos alfarrabistas. No Brasil encontra-se editado o volume "O Governo Secreto" (Madras, 2005).

Flávio Gonçalves

Pravda.ru