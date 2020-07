Financial Times expõe ao mundo o apelido de Bolsonaro: "Capitão Corona"

O mais imprudente desde a redemocratização

Em artigo publicado nesta sexta-feira 10/VII, o jornal britânico Financial Times afirma que, desde a redemocratização do Brasil, nenhum presidente foi tão imprudente com o país quanto Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.

O veículo lembra que na última terça-feira 7/VII, ao anunciar ter contraído a Covid-19, Bolsonaro tirou sua máscara em frente a repórteres.

"Ele não só não respeitou o distanciamento social [ao dar entrevista coletiva], como também usou a oportunidade para reiterar sua visão negacionista da pandemia e da eficácia da hidroxicloroquina", disse o consultor de risco Mario Marconini ao FT.

O jornal ainda se refere a Bolsonaro como "Capitão Corona" e diz que ele "vem negando a seriedade da pandemia há muito tempo". O título do artigo, inclusive, é "Jair Bolsonaro, o 'Capitão Corona' do Brasil, aposta na negação de vírus".

"Bolsonaro participou de comícios, um deles a cavalo, para mostrar apoio a manifestantes que queriam fechar a Suprema Corte e o Congresso e trazer de volta o regime militar. Atualmente, ele está sob investigação por alegações influência ilegal [na Polícia Federal] feitas por seu ex-ministro da Justiça", diz a publicação.

Conversa Afiada

http://www.patrialatina.com.br/financial-times-expoe-ao-mundo-o-apelido-de-bolsonaro-capitao-corona/