A criminalidade do Partido Democrata



Por Donald Monaco



09 de março de 2020 " Câmara de Informações " - A corrupção total e completa do Partido Democrata está em plena exibição enquanto o DNC tenta desesperadamente desviar a candidatura insurgente de Bernie Sanders, negando-lhe a maioria dos delegados na convenção de julho em Minneapolis. Ganhar uma mera pluralidade de votos nas eleições primárias negará a Sanders a primeira indicação e permitirá ao DNC usar seus super delegados para apoiar o candidato convencional, Joe Biden, em uma segunda votação.



Hillary Clinton e o DNC já conspiraram para negar com sucesso a indicação de Sanders em 2016. O mero fato de que o partido instalou superdelegados após a facção de George McGovern em 1972 contra a guerra deveria ilustrar suficientemente o desprezo da hierarquia partidária pela democracia.



A oposição do establishment político à campanha de Sanders decorre de seu apoio programático a uma agenda neoliberal raivosa contra as reformas liberais propostas pelo Senador pelo New Deal. Os democratas estão se movendo para a direita na política americana nas últimas três décadas e não desejam reverter o curso.



Começando com a presidência de Clinton e continuando durante o regime de Obama, o Partido Democrata iniciou uma nova Guerra Fria com a Rússia, impôs a economia neoliberal globalmente, abandonou a política de classe pela política de identidade, desregulamentou o setor financeiro e a mídia, socorreu Wall Street às custas da rua principal e presidiu, juntamente com os republicanos, a maior transferência de riqueza para o 1% superior da população da história americana.



No entanto, o Partido Democrata é visto por muitos de seus apoiadores como um "mal menor" do que os republicanos. Além disso, nesta temporada eleitoral, Trump e os republicanos são tão terríveis, segundo o pensamento, que qualquer pessoa que os democratas nomearem será um presidente melhor do que o bilionário laranja.

Antes de avaliar essas suposições, é necessária uma pequena lição de história política. Para começar, é importante identificar a natureza de classe do Partido Democrata e ilustrar suas principais funções nos assuntos americanos e internacionais.



O Partido Democrata é um dos dois partidos parceiros do capitalismo americano. Tal como acontece com os republicanos, é financiado principalmente pelos ricos corporativos e representa seus interesses de classe. As políticas implementadas são coerentes com uma vasta rede de formulação de políticas de fundações, grupos de reflexão e grupos de discussão de políticas que foram criados com o objetivo de legitimar as escolhas políticas da comunidade corporativa e de seu complexo militar de segurança industrial.

Desde a Grande Depressão, uma das principais funções do Partido Democrata tem sido difundir o descontentamento popular, defendendo políticas de concessão em tempos de agitação social.





A concentração exagerada de riqueza e a especulação financeira durante a década de 1920 levaram imediatamente à Grande Depressão da década de 1930. Militância operária, sindicalização ampla da indústria de massa , greves de assalto, boicotes secundários, ocupações de fábricas e batalhas intensas com a polícia trouxeram o New Deal de Franklin Roosevelt de 1935, juntamente com a Lei Wagner, a Magna Carta do movimento trabalhista no mesmo ano.



O racismo institucional , a segregação legal, a repressão social violenta, a guitização urbana e a brutalidade policial sistêmica resultaram no surgimento de um movimento pelos direitos civis e da luta pela libertação negra que organizou boicotes, protestos, desobediência civil, piquetes, rebeliões urbanas, autodefesa armada e uma marcha em massa em Washington que produziu a Great Society de Lyndon Johnson, incluindo a Lei de Direitos Civis de 1964, Lei de Direitos de Voto de 1965, Lei de Habitação Justa de 1968 e Guerra à Pobreza em 1965.



Uma guerra genocida no Vietnã, um recrutamento militar obrigatório e baixas americanas impressionantes nessa guerra geraram um movimento anti-guerra cujas táticas incluíam a queima de cartões de rascunho, marchas em massa no Pentágono, rebelião no campus, greves estudantis e uma resistência radical que envolvia a guerra. bombardeio de alvos do governo empreendidos em solidariedade com a luta heróica do povo vietnamita. Essas lutas deram origem às candidaturas anti-guerra dos senadores Eugene McCarthy e Robert Kennedy. Sua entrada na corrida presidencial de 1968 levou à decisão do principal proponente da guerra, Lyndon Johnson, de não buscar um segundo mandato como presidente. A decisão de Johnson sinalizou o começo do fim do envolvimento dos EUA na guerra, pois seu sucessor, Richard Nixon, foi obrigado a prometer o fim da guerra para garantir sua vitória nas eleições sobre o vice-presidente de Johnson e advogado de guerra, Hubert Humphrey.

Nixon começou subseqüentemente a retirada de tropas e a "vietnamização" de um conflito que foi posteriormente abandonado junto com o recrutamento militar em 1973.



Em suma, os democratas operam como o amortecedor do capitalismo americano, cuja principal função é difundir, absorver e cooptar a oposição social e a dissidência política durante os períodos de agitação causados pela crise econômica e social.



Uma função corolária do Partido Democrata é impor periodicamente a repressão política doméstica em vários setores da população americana que se recusam a ser cooptados em defesa de uma ordem social capitalista e racialmente virulenta e persistentemente violenta. A esse respeito, os democratas se alternam com os republicanos quando se torna necessário reprimir a rebelião incipiente.



A administração de Woodrow Wilson produziu a Sedition Act de 1917, a Espionage Act de 1918 e a Palmer Raids de 1919, 1920, iniciando o primeiro Red Scare. Franklin D. Roosevelt iniciou investigações do FBI do Partido Comunista para subversão doméstica em 1936 e ordenou a internação de nipo-americanos em 1942. Harry Truman fez juramentos de lealdade, assinou a Lei de Segurança Nacional criando o Conselho de Segurança Nacional e a CIA, assinou o trabalhe na Lei Taft-Hartley e iniciou o segundo Red Scare em 1947. John Kennedy e Lyndon Johnson continuaram o programa assassino do FBI COINTELPRO , iniciado em 1956, durante seu mandato no cargo de 1961-1968. Johnson declarou uma " Guerra ao Crime " em 1965, integrando o governo federal à polícia local. A administração de Bill Clinton produziu a Lei de Controle de Crimes Violentos e Lei de 1994 e a Lei Antiterrorismo e Pena de Morte Efetiva de 1996, resultando no crescimento exponencial do encarceramento em massa, uma força policial militarizada, execuções aceleradas no corredor da morte e a evisceração de civis. liberdades. O Departamento de Justiça de Clinton, sob a procuradora-geral Janet Reno, organizou a operação militar do ATF / FBI / militar no complexo da Filial Davidians em Waco, Texas em 1993. Barak Obama assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional em 2012, seção 1021 da qual efetivamente encerrou o habeas corpus, defendeu o programa Prism da NSA de vigilância em massa em 2013 e usou a Lei de Espionagem para indiciar denunciantes entre 2010 e 2012. A maioria dos democratas do Congresso apoiou a Lei Patriota de 2001 a 2020, corroendo ainda mais as liberdades civis.



Internacionalmente, os democratas, juntamente com suas tropas republicanas, conduziram guerras, instigaram intervenções encobertas e impuseram repressão política em países ao redor do mundo como parte de sua defesa do capitalismo global e da hegemonia corporativa sob os pretextos de combater o comunismo, interditar o terrorismo e tornar o mundo seguro pela democracia e pelos direitos humanos.



Wilson invadiu o Haiti em 1915 e levou os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial em 1916. FDR entrou na Segunda Guerra Mundial em 1941. Truman jogou bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, interveio na Grécia iniciando assim a Guerra Fria em 1947, reconheceu Israel em 1948 e iniciou a Guerra da Coréia em 1950. Kennedy desencadeou a invasão da Baía dos Porcos da CIA e a Operação Mongoose em Cuba, além de implementar a doutrina de contra-insurgência na Ásia e na América Latina em 1961. Johnson apoiou um golpe de estado no Brasil em 1964, escalou a Guerra do Vietnã e invadiu a República Dominicana em 1965. Carter endossou a Operação Ciclone da CIA que armava os Mujahideen islâmicos no Afeganistão em 1979 e apoiava governos repressivos no Zaire, Angola, Timor Leste , Guatemala e El Salvador, de 1977 a 1980. Clinton aplicou sanções ao Iraque de 1993 a 2001, matando um milhão e meio de civis iraquianos, bombardeou o Iraque, o Afeganistão e o Sudão em 1998 e bombardeou a Iugoslávia em 1999. Obama presidiu o golpe de estado em Honduras em 2009 e a Ucrânia em 2014, bombardeou a Líbia. em 2011, travou uma guerra por procuração na Síria em 2012, impôs sanções à Rússia em 2014 e conduziu uma guerra de drones no Oriente Médio e Norte da África.



Um exame superficial da história política precedente revela que o Partido Democrata, não menos que seu colega republicano, representa os interesses da plutocracia corporativa americana e não o povo americano.



A ideia de que os democratas são um "mal menor" é pura ficção. A crença de que uma "revolução política" pode ser travada dentro do Partido Democrata é uma ilusão.

Os democratas são um partido de criminosos. Eles são uma festa de guerra. Eles servem Wall Street. Um voto para os democratas é um voto para o imperialismo americano, um império que cometeu crimes contra a humanidade vastos demais para serem compreendidos. O mesmo para os republicanos. A classe política americana não deve ser apoiada ou respeitada. Deve ser preso. Mas isso levaria uma verdadeira "revolução política" para ser realizada.



Donald Monaco é um analista político que vive no Brooklyn, Nova York. Ele obteve seu mestrado em educação pela Universidade Estadual de Nova York em Buffalo em 1979 e foi radicalizado pela Guerra do Vietnã. Ele escreve de uma perspectiva antiimperialista e anticapitalista. Seu livro recente é intitulado The Politics ofTerrorism e está disponível em amazon.com -







Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democrata_(Estados_Unidos)#/media/Ficheiro:Cleveland_Inauguration_1885.jpg