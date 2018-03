Danny Glover, que condenou o golpe, traz solidariedade a Lula

247 - O ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira 8 o ativista, ator e embaixador da ONU Danny Glover. O americano já havia assinado o manifesto que afirma que "Eleição sem Lula é golpe" e, no ano passado, chegou a visitar a presidente eleita e afastada pelo golpe, Dilma Rousseff, defendendo o apoio de ela governar. "Eu vim aqui para demonstrar minha solidariedade e dizer que há outros em meu país que também tem solidariedade contigo", declarou o ator, segundo informações divulgadas pelo site de Lula.

"Nós temos que usar a nossa voz porque sabemos que o momento atual é importante não só para o Brasil mas para todas as Américas. Nós também estamos lutando contra a extrema-direita em nosso país. E a sua presidência foi um exemplo notável de políticas paras os mais pobres. Você nos inspirou nos Estados Unidos e em outras regiões. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com você. Eu gosto de citar o Dr. (Martin Luther) King, que dizia, citando Dante, que o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que ficam neutros em tempos de crise", disse ainda.

Lula e Danny Glover já se encontraram outras vezes, quando Lula era presidente, e também em 2011, último encontro entre os dois, quando o ator, grande apoiador das lutas sindicais norte-americanas, esteve em um congresso da CUT em Guarulhos.

Fonte