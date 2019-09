O fim da América branca agora está garantido

A única questão é o destino dos remanescentes.

Por Paul Craig Roberts

A falta de resposta dos americanos brancos à demonização, à medida que declina como porcentagem da população, demonstra sua falta de preocupação com seu destino.

Parece que o Ocidente está morto em todos os sentidos. . O estado de direito está morto em todo o Ocidente. Democracia é uma farsa. Existe regra oligárquica. Tudo é feito para grupos de interesse organizados. Nada é feito para o povo. Putin acabou de declarar: "O papel de liderança do Ocidente está terminando". Como ele está certo. https://www.rt.com/news/468112-putin-g7-india-china/https://www.rt.com/news/468112-putin-g7-india-china/

A Brookings Institution não é uma organização supremacista branca racista. " É um "think tank" neoliberal / neoconservador. Um de seus membros, William H. Frey, escreveu um relatório: "Menos da metade das crianças americanas menores de 15 anos são brancas, mostra o censo", com base no relatório recentemente divulgado em 2018 do US Census Bureau de 2018. As informações no artigo de Frey são fascinantes. . Mostra uma população branca desaparecendo. https://www.brookings.edu/research/less-than-half-of-us-children-under-15-are-white-census-shows/https://www.brookings.edu/research/less-than-half-of-us-children-under-15-are-white-census-shows/

O número de filhos brancos, ou seja, o grupo da próxima geração de pais, não é apenas declínio em relação às populações de não-brancos, mas também absolutamente. Durante 2010-2018, o número de crianças brancas diminuiu 2,2 milhões. No geral, a população branca da América diminuiu de 80% da população dos EUA em 1980 para 60% em 2018.

A classe média americana, que é em grande parte branca, tem o peso do imposto de renda, o que significa que os americanos brancos suportam o peso do custo dos sistemas de apoio social. A classe média branca também sofre com os impostos de propriedade dos sistemas de escolas públicas. Muitos membros da classe média pagam novamente na escola particular pela educação de seus filhos em ambientes mais seguros e ordenados. O custo da educação universitária é exorbitante. Todos esses custos estão aumentando mais rapidamente do que os rendimentos da classe média, e isso limita a procriação de brancos.

O declínio das pessoas de ascendência européia como porcentagem da população dos EUA só pode acelerar à medida que a capacidade de gerar filhos da população branca evapora. A idade média dos americanos de descendência européia é de 43,6 anos. A idade média dos hispânicos é de 29,5 anos e a idade média dos residentes multirraciais dos EUA é de 20,7 anos. Nos últimos sete anos, americanos de ascendência européia sofreram um excesso de mortes ao nascer.

A influência política branca declinará mais rapidamente do que a porcentagem branca da população, à medida que os políticos atendem à crescente maioria. Alguém se pergunta se a minoria branca terá preferências minoritárias.

Frey conclui seu artigo:

"Essas tendências demográficas deixam claro que, à medida que as gerações mais jovens racialmente diversas se tornarem parte da força de trabalho, base tributária e base de consumidores, o país precisará equilibrar os interesses e necessidades distintos desses grupos em áreas como educação, serviços familiares e habitação acessível com os requisitos de saúde e apoio social de uma população idosa grande e com crescimento mais rápido que entrará em seus anos pós-aposentadoria. De fato, o ponto de inflexão juvenil "branco minoritário" mostrado nas novas estatísticas do censo precisa ser devidamente observado. Tem implicações importantes para o futuro da América. "

Essa é a pergunta que Frey silenciosamente levanta: "Na Identity Politics America, onde os brancos são demonizados como vitimizadores e todo mundo recebe simpatia como vítimas, onde o chefe mexicano-americano das escolas públicas da cidade de Nova York anunciou sua campanha para remover 'valores brancos tóxicos' do currículo escolar, onde o New York Times se comprometeu a 'reformular' os Estados Unidos como um estado racista de escravos brancos, a nova maioria composta por vítimas de brancos consentirá em abrir mão de recursos para fornecer Previdência Social e Medicare às pessoas que foram educadas a acreditar os vitimizou?

As chances de tal apoio são ainda mais negadas pelos números decrescentes da população branca votante e pelo declínio da economia norte-americana que está forçando a força de trabalho dos EUA a empregos de serviço doméstico com baixos salários, ameaçados pela robótica. Será que uma população não européia que luta para sobreviver aceita a tributação necessária para o Seguro Social e o Medicare para um grupo demonizado da população que eles foram ensinados a odiar? A política de identidade não permite coesão social.

Décadas de influxos maciços ininterruptos de imigrantes do terceiro mundo destruíram o "caldeirão" e produziram em seu lugar uma torre de babel. As populações multiculturais não têm um interesse comum. T Eles são a antítese de uma nação. Em todo o mundo ocidental, as nações estão expirando.

Em 1973, John Raspail previu o destino dos povos europeus em seu romance O Acampamento dos Santos. . Agora, os brancos estão vivendo seu romance.

Será interessante ver se a crescente população hispânica desloca a população branca em declínio como o grupo contra o qual os negros farão reivindicações por reparações de escravidão. Os hispânicos consistem em parte da ascendência espanhola e portuguesa, e os espanhóis e portugueses eram potências coloniais no Novo Mundo que escravizaram as pessoas. Em um mundo de política de identidade, os hispânicos substituirão os brancos como vitimizador?

Também será interessante ver se o Lobby de Israel pode colocar o mesmo anel no nariz da crescente maioria hispânica / asiática do que no nariz da maioria branca em declínio. Os hispânicos e asiáticos podem se sentir culpados pelo holocausto e pela perseguição dos judeus? Seus líderes, como líderes brancos, podem ser comprados no serviço de Israel?

Ou as pessoas acostumadas ao privilégio de status de vítima terão confiança para rejeitar que devem obrigações a outras vítimas?

Foto: Por Viktor Vasnetsov - http://lj.rossia.org/users/john_petrov/166993.html, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2649874