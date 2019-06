95% do desmatamento dos últimos três meses ocorreu sem autorização, aponta MapBiomas Alerta

Plataforma lançada nesta sexta-feira (7/6) registrou, em apenas seis meses, 4.577 alertas de corte de vegetação

Em pouco mais de três meses, 89.741 hectares foram desmatados no Brasil, uma área equivalente a duas vezes e meia a cidade de Belo Horizonte (MG), segundo detecção do MapBiomas Alerta. 95% desse território não tem autorização registrada nos sistemas federal e estadual de licenciamento. "Essa vasta extensão de vegetação nativa não foi autorizada e tem grande chance de ter ocorrido de forma ilegal", observa Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas Alerta.

Lançada nesta sexta-feira (7), a plataforma consiste em um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento que abrange todos os biomas brasileiros, e que, em apenas seis meses, registrou 4.577 alertas.

A ferramenta está disponível na internet, de forma pública e gratuita, para subsidiar o monitoramento ambiental e as ações de prevenção e combate ao desmatamento ilegal. Com informações detalhadas e validadas, os alertas gerados pelo sistema podem ser usados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção de áreas ambientais.

Por meio da ferramenta, é possível detectar que 40% dos alertas validados no primeiro trimestre de 2019 ocorreram em áreas que não poderiam ser desmatadas - Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Áreas de Preservação Permanente, e de nascentes. Parte das bases de dados de áreas protegidas foram fornecidas pelo Instituto Socioambiental (ISA).

A maioria dos alertas ocorreu no Cerrado (53%), e na Amazônia (30%). Juntos, esses dois biomas foram responsáveis por 2.989 alertas. Os números para Amazônia podem ser ainda maiores, uma vez que a maior parte dos alertas da região ainda precisam ser validados e refinados. Já os Estados que mais desmataram foram Mato Grosso (10,3%), e Pará, com 5,8%. "O que chama a atenção é que todos os estados tiveram registros de desmatamento durante o período analisado pelo MapBiomas Alerta", observa Marcos Rosa, coordenador da Equipe da Mata Atlântica e Pantanal no projeto.

Como funciona a ferramenta

Para cada Alerta validado, o MapBiomas Alerta fornece imagens de alta resolução de antes e depois do desmatamento. O Alerta é delimitado de forma precisa, incluindo as datas das imagens. Em poucos segundos, o sistema gera um laudo sobre as informações desse desmatamento detectado: se foi feito em uma propriedade particular ou em uma área protegida, e se foi autorizado.

Isso é feito a partir de cruzamentos com dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), territórios indígenas e outros limites geográficos (biomas, estados, bacias hidrográficas), e de autorizações de manejo e supressão de vegetação do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR/IBAMA).

O sistema resulta de consultas com os órgãos governamentais usuários de sistemas de alertas de desmatamento - como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU) - e com os provedores de alertas, como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Universidade de Maryland, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM). .

Os dados produzidos são públicos, gratuitos e podem ser acessados na plataforma: http://alerta.mapbiomas.org.

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/95-do-desmatamento-dos-ultimos-tres-meses-ocorreu-sem-autorizacao-aponta-mapbiomas-alerta