Venezuela: serão eleitos mais 110 deputados nas legislativas de Dezembro

O Conselho Nacional Eleitoral anunciou que 89 organizações políticas estão aptas para participar no processo.

As eleições parlamentares para o período 2021-2026 serão realizadas no dia 6 de Dezembro. Este ano, serão eleitos 277 deputados para a Assembleia Nacional, o que representa mais 60% de mandatos do que na composição actual. O parlamento venezuelano é hoje composto por 167 deputados, a ampla maioria da oposição, que assumiu a presidência da Assembleia nos últimos cinco anos.

O Poder Eleitoral também alterou o modo de eleição dos parlamentares: 52% serão escolhidos através de listas enviadas pelos partidos e 48% por voto nominal.

O processo terá início no dia 13 de Julho, com a inscrição das listas partidárias. Em Agosto, serão realizadas as primeiras auditorias num total de 15 verificações do sistema eleitoral, que é considerado um dos mais seguros do mundo.

Mais tarde, no dia 11 de Outubro, será realizada a primeira simulação das eleições para que os cidadãos e funcionários que coordenarão o processo se adaptem às medidas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

Apesar do surto epidémico, as autoridades venezuelanas decidiram manter o processo eleitoral que, segundo a Constituição, deveria realizar-se até ao final de 2020. De acordo com o presidente Nicolás Maduro, a reforma do Poder Eleitoral, assim como as novas normas, fizeram parte dos diálogos iniciados em 2019 com vários sectores da oposição.

«Está demonstrado ao país, a todo o povo da Venezuela, que temos um Conselho Nacional Eleitoral que trabalha para a democracia, para a liberdade e para que o povo decida com seu voto o futuro do país», afirmou o chefe de Estado.

https://www.abrilabril.pt/internacional/venezuela-serao-eleitos-mais-110-deputados-nas-legislativas-de-dezembro