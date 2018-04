FARC: Votar pelos candidatos de paz

"Convidamos a votar pelos candidatos que em seus programas de governo demonstrem maior compromisso com a construção da paz"

Escrito por Conselho Político Nacional - Farc

"Os que até há pouco combatemos o Estado com as armas, estaremos depositando nosso voto no próximo 27 de maio, convencidos de que assim contribuímos com o fortalecimento democrático. Convidados tod@s @s colombian@s a votarem pelos candidatos que em seus programas de governo demonstrem maior compromisso com a construção da paz estável e duradoura"

Declaração

A eleição presidencial, a se realizar em seu primeiro turno no próximo 27 de maio, será uma das decisões mais transcendentais que os colombianos devamos tomar nas últimas décadas.

O momento atual, após a firma do Acordo de Paz de Havana, que pôs fim ao enfrentamento armado de mais de meio século entre as FARC-EP e o Estado colombiano, constitui um ponto de ruptura na história de nosso país.

A paz estável e duradoura vai mais além do simples silêncio dos fuzis, o Acordo de Paz assenta as bases do que deve ser o começo de uma nova etapa da vida nacional em que pela primeira vez se façam realidade a Reforma Rural Integral, a democratização política, as garantias plenas para o exercício da política e dos direitos dos milhões de vítimas que clamam por justiça, entre eles o direito a conhecer a verdade, porta de entrada para o surgimento de um novo regime político.

Fiéis ao firmado, os combatentes das FARC-EP em processo de reincorporação temos cumprido os compromissos adquiridos, incluída nossa participação nas eleições parlamentares do 11 de março passado, as quais comparecemos com entusiasmo a depositar nosso voto; o que nos permite ocupar 10 cadeiras no Congresso da República, onde estarão nossos parlamentares com sua voz fortalecendo o debate democrático, defendendo o pactuado e representando os interesses dos mais humildes.

Retirados da contenda presidencial por razões de força maior que obrigaram a declinar a aspiração de nosso candidato Rodrigo Londoño, Timo, consideramos da maior importância neste momento histórico a massiva participação dos colombianos na próxima eleição presidencial, superando a tradicional abstenção que tem caracterizado os processos eleitorais em Colômbia.

Os que até há pouco combatemos o Estado com as armas, estaremos depositando nosso voto no próximo 27 de maio, convencidos de que assim contribuímos com o fortalecimento democrático. Convidados tod@s @s colombian@s a votarem pelos candidatos que em seus programas de governo demonstrem maior compromisso com a construção da paz estável e duradoura que, ademais do estrito cumprimento do pactuado, passa por um novo modelo econômico, o desmantelamento do regime de corrupção, a superação da odiosa desigualdade social existente e a garantia plena de direitos fundamentais como o emprego digno, acesso a saúde e educação de qualidade, entre outras preocupações sociais que devem estar no centro da atenção do próximo governo.

Conselho Político Nacional

Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC)

Abril de 2018

Tradução > Joaquim Lisboa Neto