Imperdível -- Os EUA precisam desesperadamente de um novo Secretário de Estado

Os EUA precisam desesperadamente de um novo Secretário de Estado

Paul Craig Roberts

O instigador da guerra ignorante, disfarçado de Secretário de Estado americano, deveria ser preso pela sua imitação de funcionário do governo americano. Mike Pompeo não pode ser Secretário de Estado dos EUA, porque nem mesmo Donald Trump nomearia um idiota para essa alta posição, visto que ele pensa que o Artigo 2 da Constituição dá ao presidente, autoridade para declarar a guerra e invadir outros países.

Eis o que disse, o estupido impostor Pompeo: "O Presidente tem toda a autoridade que lhe é conferida pelo Artigo 2 e estou muito confiante de que qualquer acção que tomemos na Venezuela será legítima." Foi a resposta dada por Pompeo quando inquirido sobre a possibilidade do Presidente Trump intervir na luta pelo poder desse país sem a aprovação do Congresso. https://www.rt.com/usa/458433-venezuela-military-invasion-lawful-pompeo/ É claro que não é "a luta pelo poder desse país". É o esforço de Washington para derrubar a Revolução Bolivariana e recuperar o controlo sobre os recursos da Venezuela.

Pompeo é duplamente idiota. A Constituição dos EUA dá o poder de declarar guerra, apenas ao Congresso. Além do mais, de acordo com as leis de Nuremberg estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, é crime de guerra cometer agressão, que é o que seria a intervenção militar dos EUA na Venezuela.

Eu deveria ter dito que Pompeo é triplamente idiota, porque afirma que os países que defendem diplomaticamente o governo democraticamente eleito da Venezuela estão "a interferir no direito do povo venezuelano de restaurar a sua própria democracia". Alguém deveria dizer ao idiota Pompeo que foram o povo venezuelano e as forças armadas venezuelanas, que recusaram o suborno e as ameaças financeiras de Washington, que estão a apoiar a democracia venezuelana, e não Washington, cujo golpe fracassado pode ser secundado por outra invasão que será outro crime de guerra levado a cabo por Washington.

Lavrov e Putin, no passado, consideraram ser difícil usar a sua autoridade para impedir mais agressões ilegais de crimes de guerra de Washington. Lavrov é demasiado civilizado para dialogar com um neonazi como Pompeo.

Putin deveria enviar Shoigu para lidar com Pompeo. O tempo para conversas educadas e que aceitam tudo, já passou. O que está em jogo, é um país e o seu povo.

Esperemos que a Rússia e a China não permitam outra Líbia.

Alguém precisa informar a RT sobre o conteúdo a Constituição dos EUA. A RT informou incorrectamente que: "O Artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos concede ao Presidente o direito de declarar a guerra e agir como Comandante Chefe das Forças Armadas do país." Um disparate absoluto!

Tradutora: Maria Luísa de Vasconcellos

Email: luisavasconcellos2012@gmail.com

https://gffreepages.blogspot.com/2019/05/imperdivel-os-eua-precisam.html