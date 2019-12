Mulheres indígenas do Brasil: unidade na Ação Global pelo Clima

Brasília, 6 dez (Prensa Latina) Mulheres indígenas de diferentes povos do Brasil chamaram todos a se unirem para cumprir hoje a chamada Ação Global pelo Clima e a vida no planeta.

O site Mídia Ninja informou que nesta sexta-feira movimentos, militantes, ambientalistas, jovens e todos aqueles que lutam caminharão juntos na Marcha Climática, que acontecerá em Madri durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 25), e em outros lugares do mundo. Como parte desta campanha que pretende enfrentar a crise climática, a convocação convida a participar, organizar coletivos, amigos, ativistas e movimentos para que se manifestem na jornada onde quer que estejam.



'A cobiça está matando nossas florestas, nossos rios; atacando nosso direito a ser e existir em nossa diversidade', denuncia o aviso.



Afirma que 'o mundo precisa de outros modelos de desenvolvimento, precisamos deter esta matança!', em alusão aos fenômenos climáticos pelo comportamento dos seres humanos.



'As mulheres indígenas estão na vanguarda desta luta pela defesa da Mãe Terra e a manutenção de suas formas de vida tradicionais! Una-se a nós também!', reafirma o texto.



A ação universal busca incentivar mudanças nos hábitos quotidianos para reduzir o aquecimento global e promove os princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.



O objetivo é que haja milhões de pessoas mobilizadas em ações concretas, para impulsionar os líderes do mundo a que garantam um caminho seguro para que o aumento da temperatura global não supere 1,5 graus.



