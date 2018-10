"Brasil - Eleições 2018 - Nossos posts de militância".

por Fernando Soares Campos

A mídia empresarial, em todas as campanhas eleitorais, faz de tudo para pautar o que devemos abordar. Geralmente alinhada com a burguesia opressora, banqueiros, latifundiários, capital apátrida e os golpistas de sempre, ataca nossos candidatos, os candidatos do povo, os quais são considerados seus inimigos, forçando-nos a nos manter na defensiva. Com isso, muitos de nós se sentem obrigados a contra-atacar, mais do que defender as plataformas de nossos candidatos. Resultado: um sujeito inexpressivo, como Jair Bolsonaro, deputado federal do baixo clero, um político que, em 30 anos de carreira, só se fez notar pela sua agressividade contra as mulheres, os gays, os negros, os índios, os comunistas, os sem-terra, enfim, contra qualquer segmento social ou movimento popular de reivindicação e protesto, assim, esse elemento consegue se manter em evidência.

Tanto quanto muitos dos meus companheiros, durante esta campanha eleitoral, defendendo a candidatura de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, fui muitas vezes obrigado a me posicionar na defensiva e contra-atacar o adversário, ou inimigo, como eles se posicionam. Pouco tempo restou para falar do promissor plano de governo de Haddad, a retomada do progresso e da esperança, ou mesmo das inúmeras manifestações em seu favor, ocorridas por todo o Brasil. Em vez disso, a maioria das nossas publicações enfocaram a estupidez, as chagas desmoralizantes, as perturbações patológicas de Bolsonaro.

Nesta véspera do primeiro turno das eleições, vou publicar aqui alguns dos meus posts no Facebook, muito deles com centenas de compartilhamentos e manifestações de apoio por parte da nossa militância petista, comunista e progressista em geral.

1) O Brasil indo às ruas em defesa do seu voto em Haddad.

O Coiso sendo repudiado por milhões de pessoas!

Aí vem o Ibope com uma pesquisa em que o Coiso cresce, e Haddad oscila pra baixo...

Tenham vergonha, golpistas!

2) Como pode um candidato a presidente da República, alvo das manifestações que você vai assistir neste vídeo, um explosivo repúdio da população brasileira, rejeitado como um cão danado, ter crescido mais que todos os outros candidatos, em pesquisas feitas nesse mesmo dia, pelo Ibope?

Tem mais esquisitices na tal pesquisa...

Enquanto o segundo colocado, que tem sido recebido por multidão de eleitores nos diversos lugares por onde passa, caiu nas intenções de voto e aumentou a sua "rejeição", o elemento que fez o Brasil gritar bem alto #EleNão! manteve-se estável no que diz respeito ao seu índice de rejeição em pesquisas anteriores.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo. Tá explicado?

Agora assista a explosão nacional de repúdio ao cão danado. AQUI

3) Este, a meu ver, é o fator que indica com maior precisão a vitória de Haddad num possível segundo turno...

***

Brasil 247 - De acordo com pesquisa XP/Ipespe, dos entrevistados que disseram rejeitar os presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), 42% apoiam o ex-prefeito de São Paulo em eventual disputa de segundo turno; apenas 16% indicam apoio a Bolsonaro

Confira AQUI

4) Veja, nas primeiras imagens e fala do sujeito, que ele está com medo de perder os milhões de votos, que, na verdade, nunca teria no Nordeste. Assista ao vídeo completo (menos de 1 minuto) e entenda por que esse miserável, enganador, falso esfaqueado, está se borrando quando tenta dizer que vai manter o Bolsa Família...

Vídeo - Assista AQUI

5) Lembram-se da minha postagem falando que Temer iria declarar apoio a Haddad com o objetivo de prejudicar a campanha do PT?



Postei no dia 22 de setembro às 22:11



Bomba! Já sabemos qual o escândalo que vem aí para barrar Haddad!

Fiquemos todos atentos!

No sábado, 6 de outubro, véspera do dia das eleições, à noite, antes do Jornal Nacional, Temer entrará em rede nacional de rádio e televisão para declarar seu voto, fazer a nação saber quem é seu candidato. Ele dirá que seu candidato é Haddad! Ele vai pedir voto para Haddad! Vai dizer que Haddad poderá dar continuidade ao seu programa de governo! Elogiará Haddad e até se oferecerá para colaborar com o novo governo, com Haddad!

O pronunciamento de Temer será notícia em todos os telejornais do PIG entre 6 e 7 de outubro! Com isso, eles esperam fazer Haddad despencar...



***



Pois vejam, se amanhã Temer aparecer na televisão declarando voto e apoio a Haddad no segundo turno, ele estará apenas materializando a Fake News da Veja, hoje.



Acompanhe na imagem... AQUI



***

Confira a cretinice de Temer com a veja e seu colunista Ricardo Noblat:



Eleições 2018: Em um segundo turno, Temer vota em Haddad | VEJA ... - por Noblat - há 22 horas

O voto é secreto, mas num eventual segundo turno o presidente Michel Temer votará em Fernando Haddad. Foi o que ele voltou a comentar ...

Leia AQUI



LEIA TAMBÉM:



JORNALISTA DESMASCARA FAKE NEWS DE VEJA CONTRA HADDAD --- 5 DE OUTUBRO DE 2018

Jornalista Gioconda Bretas aponta manobra feita pela revista Veja em uma antiga reportagem do site para que apareça no Google agora e prejudique a candidatura de Fernando Haddad; "Com uma simples mudança de data em uma matéria de 2012, Veja carregou a engrenagem da campanha de desinformação que corrói o processo democrático das eleições de 2018", diz ela, citando um texto que mostra uma foto de Haddad com Temer, quando recebeu apoio para prefeito em São Paulo

Leia AQUI

6) Veja um dos motivos pelo qual Haddad vai ganhar

Faz apenas 1 mês e 15 dias que esta pesquisa foi feita e divulgada:

"PT é preferido de 29% dos eleitores e supera 34 partidos somados, diz Ibope" - Gustavo Maia Do UOL, em Brasília 21/08/2018.

O PSDB vem em segundo lugar com 5% de preferência entre os entrevistados, e apenas outros quatro partidos (PDT, MDB, PSB e PSOL) conseguiram 2% cada um. Em relação aos demais partidos, alguns obtiveram 1%, outros nem foram citados como de sua preferência por nenhum entrevistado.

Confira AQUI

7) Se Bozo for presidente, ao visitar a Argentina, ele homenageará Alfredo Astiz?

O mundo inteiro conhece essa historia:

Alfredo Astiz, capitão de fragata da Marinha da Argentina, torturador e assassino, na Guerra das Malvinas, quando viu o desembarque dos mercenários contratados pelos ingleses, logo os reconheceu: aqueles eram os Gurkhas, soldados originários de um povo do Nepal e de partes do norte da Índia, fiéis à coroa britânica, terríveis, impiedosos, não gostam de deixar inimigo vivo. Foi aí que o valentão Alfredo Astiz, capitão torturador, o terror das mulheres durante a ditadura argentina, defecou e urinou nas calças.

Imagem: "Teste sua memória"

8) Bozonestidade é uma atitude bem diferente de Haddad

Guia para a candidato ganhar dinheiro com a própria campanha.

Também conhecido como uma forma esperta de lavar dinheiro de campanha.

O coxa-bolsominion deu um dinheirinho suadinho

Pra campanha do deputado filhinho do Bozão.

Aí, o Juninho Tortura, pra ganhar um troquinho,

Alugou um Jeep Renegade LG1, seu próprio carrão,

Avaliado em R$ 93,1 mil, pra sua própria utilização,

Por R$ 7 mil, um dinheirão, foi um negoção,

Com o troquinho suadinho do bolsominion nesta eleição!

Confira... AQUI

9) O povo de Santana do Ipanema, minha cidade natal, conhecida como "Terra dos Escritores", e de outras cidades da região, no Sertão de Alagoas, está avisando que, até sábado à noite, vai ser assim...

Vídeo - Assista AQUI

10) O Brasil retomando o progresso e o caminho da felicidade, interrompidos pelo golpe!

Vote 13, Haddad presidente. Vote nos candidatos progressistas para os governos estaduais, o Congresso e as assembleias legislativas!

#LulaLivre!

#HaddadSim!

#HaddadPresidente!

Vídeo - Assista AQUI

(*)Fernando Soares Campos é escritor, autor de "Fronteiras da Realidade - contos para meditar e rir... ou chorar" - Chiado Editora - Portugal - 2018.