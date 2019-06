Jogos violentos incidem no comportamento dos meninos



Washington, 4 jun (Prensa Latina) Os meninos expostos a jogos violentos têm mais probabilidades de participar de comportamentos de risco com armas reais, assegura um estudo que publicam hoje meios especializados de imprensa.



Durante o ensaio clínico realizado em um laboratório da estadounidense Universidade Estatal de Ohio atribuíram-se a duplas de meninos (de oito a 12 anos) versões do popular jogos Minecraft, que inclui armas de fogo e espadas utilizadas para matar monstros.



Depois de 20 minutos, os meninos se divertiam com outros brinquedos em uma habitação que incluía um armário com duas pistolas desativadas. A análise do estudo incluiu 220 crianças (com uma idade média de 10 anos) que encontraram um arma enquanto jogavam.



Os meninos expostos a versões violentas do jogos tinham mais probabilidades de participar no comportamento perigoso de apertar o gatilho para eles mesmos ou para seu colega que os familiarizados com a versão não violenta.



Os especialistas asseguram que os jogos com armas e espadas foram significativos inclusive após considerar outros fatores atenuantes como o sexo, a idade, os riscos de agressividade, a presença de armas de fogo no lar, além do interesse pelas mesmas.



O consumo de meios violentos sobre o que informaram os próprios participantes também apresentava um risco de apertar o gatilho, tanto para si mesmos como para o colega.



O estudo está limitado pelo meio artificial de um laboratório universitário. No entanto, os autores da investigação alertam para reduzir a exposição dos meninos aos jogos violentos.



