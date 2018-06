Semana do Meio Ambiente 2018 - Ecologia Integral Diocese de Umuarama

Com o lançamento do projeto Ecologia Integral da Diocese de Umuarama, iniciou-se um trabalho conjunto de conscientização entre a Diocese e as paróquias, comunidades e grupos. Através do projeto Ecologia Integral, durante essa Semana do Meio Ambiente 2018, a campanha Cuidar e Proteger quer levar a reflexão aos fiéis: "Qual futuro você quer deixar para suas futuras gerações?".

Por Vilmar Berna*

"Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise socioambiental", afirma o Papa Francisco.



A REBIA concorda e se soma a esta cruzada por um meio ambiente inteiro que inclua o ser humano também, pois jamais fomos separados da natureza, a não ser nas falsas ideias dos que, para explorar melhor a natureza sem culpas pelas destruições e crueldades, separou-a de nós.



Cabe a nós todos denunciarmos estas falsas ideias ao mesmo tempo em que nos religamos novamente a natureza, claro, do ponto de vista conceitual, por que do ponto de vista da realidade, não existe nós é ela fora de nós.



Nós somos a natureza, e o que fazemos a ela, fazemos a nós próprios. Todos os danos que causamos, mais cedo ou mais tarde nos atinge. Não são apenas as demais espécies que estão sofrendo com nossas ações equivocadas, mas nossa própria espécie.



O planeta não precisa de nós, nós é que precisamos do Planeta.



Parabéns à Diocese de Umuarama, Paraná, pela edição e divulgação deste vídeo, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.



Acesse a campanha no Youtube: https://youtu.be/WVwm8hCbI-8

*escritor e jornalista, fundou a REBIA - Rede brasileira de Informação Ambiental. Edita deste janeiro de 1996 a Revista do Meio Ambiente e o Portal do Meio Ambiente. Em 1999, recebeu no Japão o Prêmio global 500 da ONU para o Meio Ambiente e, em 2003, o Prêmio Verde das Américas.

Photo: Por Martin St-Amant (S23678) - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6356904