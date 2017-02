Trump: Um governo ainda sob o efeito do álcool da festa da posse

Parece que tanto Trump como seu staf ainda não se recuperaram do álcool que ingeriram em festa da posse nos EUA.

Ele que tanto criticou a mídia pela disseminação de notícias falsas, vem agora com essa ladainha de que o Irã é o pais mais exportador de terrorista do mundo, esquecendo descaradamente que o Estado Islâmico, grupo de terrorista que atemoriza o mundo, foi criado ´pelo seu próprio pais. Além de Reino Unido, França, Arábia Saudita e Qatar.

Trump da naquela categoria que pode ser chamado de um presidente estupido ou um estupido presidente (tanto faz).

Valter Xéu*

Tentando mostrar o que não é, já se indispôs com o premier australiano com quem falava ao telefone e por não ter gostado das ponderações do seu interlocutor, desligou o telefone na cara do governante australiano e da doideira dele com o seu vizinho México onde já chegou a dizer que poderia enviar marines para combater o tráfico de drogas em solo mexicano, talvez esquecendo de que o seu pais é o maior consumidor de drogas do mundo.

Desde o início da campanha presidencial ficou provado de que dessa vez os Estados Unidos estavam em um beco sem saída e a sua população sendo levada a escolher entre uma dama da guerra, representante dos conglomerados militares e da força econômica de gente como o investidor George Soros d do outro lado um fanfarrão, autentico cavalo paraguaio que na reta de chegada conseguiu chegar primeiro e assim se tornar presidente de um pais que mais leva destruição pelo mundo afora, destituindo governos que não lhe são simpático, dizimando a população civil e roubando as riquezas dos países destroçados como é o caso do Afeganistão, Iraque e Líbia.

Tentaram na Síria, destruíram o pais com o apoio escancarado ao Estado Islâmico, mas assim como no Vietnam, quebraram a cara.

*Valter Xéu é editor de Pátria Latina e Irã News