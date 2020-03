O limiar aberto da África para a América Latina

Por Victor M. Carriba Rabat, 28 de fevereiro (Prensa latina) Conhecido como o limiar da África, Marrocos é projetado fortemente para a América Latina através de uma Associação Cultural composta por intelectuais e acadêmicos interessados em uma abertura para a região da América Latina.

Seu objetivo é obter maior conhecimento sobre essa parte do mundo como condição para aumentar a amizade e a colaboração entre este país árabe e essa área além do Atlântico.

A associação foi fundada em fevereiro de 2018, em Tânger, uma cidade importante no norte de Marrocos, 'porque não havia órgão ou entidade cultural que soubesse qual é a cultura, a literatura e a história dos países latino-americanos'.

Isso foi explicado à Prensa Latina pela hispânica e pesquisadora Randa Jebrouni, para quem é de grande importância o desenvolvimento de 'uma diplomacia cultural' que permita a aproximação e o fortalecimento dos vínculos entre ambas as partes.

A ideia se tornou realidade quando essa especialista, atual chefe da entidade, foi convidado pela academia do Reino de Marrocos, em Rabat, para várias conferências nas quais participavam personalidades dedicadas especificamente à América Latina.

Foi uma abertura para os países latino-americanos, nos dedicarmos exclusivamente à história e cultura da região, ou seja, tudo ', disse o autor do livro Letter and City, Tangier nas atuais literaturas espanhola e marroquina.

Essa cidade é palco de inúmeras atividades em espanhol e sobre a cultura hispânica em geral ', mas não tinha uma entidade dedicada à amizade entre Marrocos e a América Latina em árabe ou espanhol'.

Em seus dois anos de trabalho, a associação estabeleceu relações com um grupo de amizade e solidariedade na França e com a fundação do pintor cubano com sede em Paris Lorenzo Padilla.

Esse artista possui uma obra ligada à África, a ponto de doar uma coleção de arte africana ao Museu de Arte da cidade de Matanzas, no oeste da ilha do Caribe.

A amostra é considerada um dos maiores repertórios do patrimônio cultural africano no continente latino-americano e é composta por 309 peças de quatorze países e 72 etnias.

Um dos valores do trabalho da associação está na descoberta de vínculos entre as duas regiões geográficas.

Um exemplo: o ponto de cruz na costura chegou ao México a partir de Marrocos através das expedições de navios que saem da Espanha com os mouros marroquinos, revelou Jebrouni.

Da mesma forma, existem estudos sobre receitas culinárias existentes neste país africano e no Peru, acrescentou o pesquisador.

'É por isso que é importante trabalhar no campo cultural. Há muita coisa que liga a América Latina ao Marrocos. Aqui temos um grande número de departamentos hispânicos em universidades que fazem um excelente trabalho de diplomacia cultural'.

'E esse elo é essencial, é a língua espanhola que nos une. Marrocos é um país muito importante no continente africano e desfruta daquele lugar estratégico que é o limiar para esse mundo e cultura tão milenar'.

Entre as ações mais recentes da associação está uma homenagem ao Herói Nacional de Cuba, José Martí, quando se comemora o 167ú aniversário de seu nascimento 'para destacar a pegada árabe no grande pensador e escritor cubano'.

O evento contou com a presença do embaixador da ilha no Marrocos, Javier Domokos, que acaba de apresentar suas credenciais ao rei Mohamed VI, após um período de distanciamento entre os dois países.

http://www.patrialatina.com.br/o-limiar-aberto-da-africa-para-a-america-latina/