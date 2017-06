Livro sobre a Líbia de Muamar Kadafi terá lançamento em Curitiba

Será lançado no próximo dia 7 de junho - data de nascimento do líder Muamar Kadafi - o livro "A Líbia de Muamar Kadafi", de José Gil de Almeida, editor do site Marcha Verde.

O livro mostra a Líbia que a mídia ocidental jamais mostrou, um país soberano, próspero, que repartia com a população a riqueza oriunda da venda de petróleo. Com pouco mais de 6 milhões de habitantes, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Líbia de Kadafi era considerada a "pérola da África", segundo o autor, que justifica: "A Líbia de Kadafi tinha o maior IDH (índice que mede a qualidade de vida dos habitantes) da África; maior até que do Brasil".

O livro tem 120 páginas e trata de algumas viagens que o autor realizou à Líbia. Talvez José Gil seja o brasileiro que mais viajou à Líbia de Kadafi, foram 19 vezes, e a última delas três meses antes da guerra em que Kadafi foi assassinado.

O livro mostra experiências de brasileiros que visitaram a Líbia, a convite do autor. Em uma dessas viagens ele levou 12 convidados para participar dos festejos a Revolução Al Fateh, com tudo pago pelo governo líbio, incluindo estadia na Suíça.

Além de tratar da Líbia kadafista, o autor revela fatos não publicados pela mídia sobre a prisão e morte de Sadam Hussein e seus filhos. A base militar norte-americana em Kandahar, no Afeganistão, também merece um capítulo do livro, afinal, o autor conheceu jornalistas e correspondentes de diversos países em suas viagens à Líbia, e continua recebendo notícias e informações.

Outro capítulo que merece destaque trata da morte do embaixador norte-americano por linchamento na cidade de Benghazi.

Para quem deseja conhecer a verdadeira história da Líbia kadafista é aconselhável ler este livro. A exemplo de outros livros do autor, a edição é custeada pelo próprio autor, apesar do movimento kadafista contar com adeptos hoje em diversos países, tais como Alemanha, Argélia, França, Brasil, Venezuela, Líbia, Bolívia e Argentina, e graças à internet, estão todos conectados entre eles.

O livro será vendido a 25 reais pela internet, através do site Marcha Verde.

​Dia: 7 de Junho - quarta-feira - 19h​

​Local: Espaço Saúde

Rua Brasílio Itiberê, 3610 - Sobreloja

Bairro: Água Verde - Curitiba-PR​

Carla Regina