Os EUA estão perdendo seu status de superpotência mundial - e desta vez, podem não se recuperar.

Por Patrick Cockburn

Os EUA podem estar chegando ao seu "momento de Chernobyl", pois não lideram o combate à epidemia de coronavírus. Como no acidente nuclear na União Soviética em 1986, um cataclismo está expondo falhas sistêmicas que já enfraqueceram a hegemonia dos EUA no mundo. Qualquer que seja o resultado da pandemia, hoje ninguém está procurando em Washington uma solução para a crise.

A queda na influência dos EUA foi visível nesta semana em reuniões virtuais de líderes mundiais, onde o principal esforço diplomático dos EUA foi dedicado a uma tentativa abortada de convencer os outros a assinar uma declaração referente ao "vírus Wuhan", como parte de uma campanha para culpar China para a epidemia de coronavírus. Demonizar os outros como um desvio das próprias falhas é uma característica central das táticas políticas do Presidente Trump.O senador republicano do Arkansas , Tom Cotton, adotou o mesmo tema, dizendo que "a China desencadeou essa praga no mundo e a China deve ser responsabilizada".

O fracasso dos EUA vai muito além do estilo político tóxico de Trump: a supremacia americana no mundo desde a Segunda Guerra Mundial está enraizada em sua capacidade única de fazer as coisas internacionalmente por persuasão ou ameaça ou uso da força. Mas a incapacidade de Washington responder adequadamente ao Covid-19 mostra que esse não é mais o caso e cristaliza a percepção de que a competência americana está desaparecendo.

A mudança de atitude é importante porque superpotências, como o Império Britânico, a União Soviética no passado recente ou os EUA hoje, dependem de certo grau de blefe. Eles não podem se dar ao luxo de pôr à prova sua imagem todo-poderosa porque não se vê fracassar: uma imagem exagerada da força britânica foi abalada pela crise de Suez em 1956, assim como a da União Soviética pela guerra no Afeganistão. Nos anos 1980.

A crise do coronavírus é equivalente a Suez e Afeganistão para a América de Trump. De fato, essas crises parecem menores em comparação com a pandemia de Covid-19, que terá um impacto muito maior porque todos no planeta são vítimas em potencial e se sentem ameaçados. Diante dessa mega-crise, o fracasso do governo Trump em liderar com responsabilidade está se mostrando extraordinariamente destrutivo para a posição dos EUA no mundo.

O declínio dos EUA é geralmente visto como a contrapartida da ascensão da China - e a China, pelo menos por enquanto, conseguiu controlar sua própria epidemia. Os chineses estão enviando ventiladores e equipes médicas para a Itália e máscaras para a África. Os italianos observam que todos os outros estados da UE ignoraram o apelo desesperado da Itália por equipamentos médicos e apenas a China respondeu. Uma instituição de caridade chinesa enviou 300.000 máscaras faciais para a Bélgica em um contêiner no qual estava escrito o slogan "Unidade faz força" em francês, flamengo e chinês.

Tais exercícios de "poder brando" podem ter influência limitada após o término da crise, embora seja provável que demore muito. Mas, enquanto isso é divulgada a mensagem de que a China pode fornecer equipamentos e conhecimentos essenciais em um momento crítico e os EUA não. Essas mudanças na percepção não vão desaparecer da noite para o dia.

As profecias de que os EUA estão em estado de declínio têm sido de dois centavos quase desde que os EUA emergiram da Segunda Guerra Mundial como a maior superpotência. No entanto, a tão anunciada queda do império americano continuou sendo adiada ou viu outros declinarem ainda mais rápido, principalmente a União Soviética. Críticos do "declínio islamita dos EUA" explicam que, embora os EUA não possam mais dominar a economia mundial na mesma proporção que antes, ainda possuem 800 bases em todo o mundo e um orçamento militar de US $ 748 bilhões.

No entanto, a incapacidade das forças armadas dos EUA de usar suas proezas técnicas para vencer guerras na Somália, Afeganistão e Iraque mostrou quão pouco recebeu em troca de seus vastos gastos.

Trump não iniciou nenhuma guerra apesar de sua retórica belicosa, mas usou o poder do Tesouro dos EUA em vez do Pentágono. Ao impor severas sanções econômicas ao Irã e ameaçar outros países com guerra econômica, ele demonstrou até que ponto os EUA controlam o sistema financeiro mundial.

Mas esses argumentos sobre a ascensão ou declínio dos EUA como potência econômica e militar perdem um ponto mais importante que deveria ser óbvio. O declínio muito real dos EUA como potência global, como exemplificado pela crise da pandemia de coronavírus, tem menos a ver com armas e dinheiro do que muitos supõem, e muito mais a ver com o próprio Trump como sintoma e causa do declínio americano.

Simplificando, os EUA não são mais um país que o resto do mundo deseja imitar ou, se o fizerem, os emuladores tendem a ser demagogos ou déspotas nativistas autoritários. Sua admiração é muito bem-vinda: testemunhe o abraço de Trump do primeiro-ministro indiano nacionalista hindu Narendra Modi e seu cultivo da geração mais jovem de tiranos como Kim Jung-un na Coréia do Norte e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na Arábia Saudita.

Os governantes democráticos e despóticos serão, pelo menos a princípio, fortalecidos pela pandemia, uma vez que em tempos de crise aguda as pessoas querem ver seus governos como salvadores que sabem o que estão fazendo.

Mas demagogos como Trump e seus equivalentes em todo o mundo raramente são muito bons em lidar com crises reais, porque subiram ao poder explorando ódios étnicos e sectários, bode expiatório de seus oponentes e impulsionando suas próprias conquistas míticas.

Um exemplo disso é o presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro, que acusa seus oponentes e a mídia de "enganar" os brasileiros sobre os perigos do coronavírus. Essa é a frouxidão do governo em impor qualquer tipo de bloqueio no Rio de Janeiro que, em pelo menos três favelas, apenas os cartéis de drogas locais entraram em cena para declarar e impor um toque de recolher às 20h.

Trump sempre se destacou na exploração e exacerbação de divisões na sociedade americana e na produção de soluções simples para crises míticas, como a construção do famoso muro para impedir a entrada de migrantes da América Central nos EUA. Mas agora que ele enfrenta uma crise real, está apostando que será de curta duração e menos severa do que a maioria dos especialistas prevê. Pesquisas mostram que sua popularidade aumentou, provavelmente porque pessoas assustadas preferem ouvir boas notícias a más. Até agora, os piores surtos da doença ocorreram em Nova York, Boston e outras cidades onde Trump nunca teve muito apoio. Se espalhar com a mesma intensidade para o Texas e a Flórida, a lealdade até dos principais apoiadores de Trump poderá evaporar.

A razão pela qual os EUA são mais fracos como país é porque está dividido e essas divisões se aprofundarão enquanto Trump estiver no poder. Até agora, ele evitou provocar sérias crises, e seu manuseio inadequado da epidemia de coronavírus mostra que ele era sábio em fazê-lo. Ele está polarizando um país já dividido e esta é a verdadeira razão do declínio dos EUA.

Patrick Cockburn é um colunista independente premiado, especializado em análises do Iraque, Síria e guerras no Oriente Médio.

