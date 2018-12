Canção do General Kim Jong Il segue ressoando

A Canção do General Kim Jong Il interpreta a vida de Kim Jong Il (1942-2011), eterno presidente do Comitê de Defesa Nacional da RPD da Coreia, que dedicou tudo para o povo e para a pátria.

Dirigente Kim Jong Il (Tomo 4), uma biografia de Kim Jong Il que foi publicada pelas Edições Pyongyang, escreve, o motivo de composição do hino:

"A confiança absoluta e a veneração infinita do povo para o General Kim Jong Il eram tão fervorosas como uma lava. Com o passar do tempo, tais pensamentos se expuseram intensamente como um vulcão em erupção. Por fim o hino revolucionário da época Canção do General Kim Jong Il se destacou. Refletindo a realidade, em 9 de abril de 1997 os jornais como "Rodong Sinmun" e outros veículos de massa o apresentaram amplamente.

Em dezembro de 1998 ocorreu de maneira pomposa em um teatro de Nova Iorque o 46º concerto periódico representado pela Orquestra Sinfônica de Seul com a apresentação dos artistas norte-americanos, em que se interpretou solenemente aquela canção dando grande impacto a todo o mundo.

A canção narra vividamente a vida patriótica de Kim Jong Il. Os versos - Mil flores no mundo falam de seu grande amor, cantam os mares turcos a seus grandes méritos, o éden do Juche criou o fazedor delas - descrevem de maneira condensada seu amor fervoroso ao povo e suas façanhas grandiosas acumuladas em preparar fundamentos firmes para a construção de um Estado próspero e poderoso. As anedotas ocorridas em seu caminho ininterrupto de direção sobre o terreno destinado a realizar os desejos do povo, entre outros como sonho leve, bola de arroz, corte de cabelo de campanha, abrigo de campanha, marcha forçada nos dias embaraçosos, etc. se fizeram versos e melodias dessa canção.

As letras con austero valor socialismo guarda, e diante do mundo faz brilhar minha Pátria, meu grande país mostram o vigor, o ímpeto, a convicção e a vontade do grande defensor da justiça quem salvaguardou o destino do país, o povo e a nação nas péssimas situações e enalteceu a todo o mundo a dignidade nacional.

O Presidente Kim Jong Il, declarando que não lhe esperam nenhuma mudança, frustrou taxativamente o desafio das forças hostis com a audácia e coragem sem par, visitou continuamente os soldados compartilhando com eles a alegria e a dificuldade. Seu amor, seu entusiasmo e seus esforços incansáveis converteram a RPD da Coreia na potência político-ideológica e militar que avança vitoriosamente com a força da unidade monolítica sobrepondo qualquer dificuldade e prova.

Ele era o pilar espiritual para o povo coreano. Seu falecimento em dezembro de 2011 afogou todo o país no mar de lágrimas e preocupou todo o mundo sobre seu futuro. Então o Máximo Dirigente Kim Jong Un levantou a população submersa na tristeza dizendo que entoariam eternamente a Canção do General Kim Jong Il. A interpretação dessa canção ao longo de mais de 40 km das ruas da capital no dia da despedida de dor e no ato central de pêsame mostrou que Kim Jong Il estava para sempre com o povo coreano.

Kim Jong Il está e estará para sempre no coração dos coreanos e da humanidade progressista do mundo pelo Máximo Dirigente Kim Jong Un que realiza ao máximo a causa de eternizar o líder.

Foto: Por Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16206164