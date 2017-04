Presidente Rouhani apela por um mundo livre de confrontos

Hoje os seres humanos precisam mais do que nunca, um mundo livre de confrontos e nações que estão de pé, não uns contra os outros, diz o presidente Hassan Rouhani.

"Para enfrentar as complicadas questões mundiais de hoje, precisamos que cientistas e governos trabalhem juntos", afirmou o presidente Rouhani na terça-feira, na Universidade Estadual de Moscou, depois de receber um doutorado honorário.

O presidente iraniano, referindo-se a Noruz e ao festival da primavera, disse que, da mesma forma que a maioria dos países da região comemora o início do novo ano, eles devem aproveitar o momento para promover a amizade e relações cordiais profundas entre eles e salários Uma luta contra as hostilidades e o extremismo.

"O declínio do Ocidente eo fim do monopólio do capital proporcionaram uma oportunidade histórica para estabelecer um novo mundo", disse Rouhani.

"Precisamos de uma determinação global para erradicar a violência eo extremismo", acrescentou.

O Presidente Rouhani disse que a islamofobia, o racismo e as ideologias Takfiri tendem a ter a mesma raiz.

"Vamos transformar coerção em escolha, carga em tolerância, desprezo em elogio e violência e extremismo em bondade e tolerância", disse ele.

O Presidente Rouhan também convocou acadêmicos e cientistas a desempenhar um papel mais ativo na resolução de questões globais.

"Abordar questões globais complicadas hoje exige a adoção de papéis mais ativos do lado dos cientistas e acadêmicos do mundo em desenvolvimentos científicos, econômicos, políticos e sociais", disse ele.

O declínio, que aconteceu com a dominação do Ocidente sobre o mundo, e também o fim do monopólio sobre a riqueza, o poder e a tecnologia do mundo trouxe uma "oportunidade histórica" para as nações de estabelecer "novas fundações internacionais", disse o estadista iraniano

Tal estrutura tinha de transformar o mundo em um lugar mais seguro para todos, usando os valores humanos comuns como base, acrescentou Rouhani.

Pars Today

in