Sim à Paz! Não à NATO!

Não à cimeira belicista da NATO em Londres

A Organização do Tratado do Atlântico Norte - NATO - realiza uma cimeira nos dias 3 e 4 de Dezembro, em Londres, onde se assinalará, uma vez mais, os 70 anos da criação desde bloco político-militar belicista.

À semelhança de cimeiras anteriores, falar-se-á muito em «paz» e «segurança», mas as decisões que serão tomadas apontarão para o aumento das despesas militares, para novos e mais sofisticados armamentos, para o militarismo e a guerra.

Recorde-se que desde a sua formação em 1949, que incluiu Portugal, na altura sob uma ditadura fascista, a NATO é um instrumento ao serviço da política externa dos Estados Unidos da América e do seu complexo militar-industrial.

Ao longo das décadas, a NATO protagonizou e apoiou golpes de Estado, guerras de agressão e ocupações militares - como no Chipre, na Jugoslávia, no Afeganistão ou na Líbia -, sendo responsável por um imenso legado de morte, sofrimento e destruição, por milhões de desalojados e de refugiados.

A NATO não tem um carácter 'defensivo', é sim um bloco político-militar com vocação agressiva, que se concede o 'direito' de intervir militarmente em qualquer parte do mundo, sob um qualquer pretexto, desrespeitando os princípios da Carta das nações Unidas e o direito internacional que devem reger as relações entre países e salvaguardar a soberania e os direitos dos povos.

A NATO constitui a mais séria ameaça à paz e à segurança no mundo:

São dos EUA/NATO a esmagadora maioria das bases e instalações militares em território estrangeiro existentes no mundo (perto de mil);

existentes no mundo (perto de mil); os 29 membros da NATO são responsáveis por mais de metade do total das despesas militares mundiais ; assumindo os EUA, com 700 mil milhões de dólares, em 2019, mais de um terço do total;

; assumindo os EUA, com 700 mil milhões de dólares, em 2019, mais de um terço do total; a NATO fez sua a Doutrina Nuclear dos EUA, que permite um primeiro ataque nuclear dito «preventivo», inclusivamente contra Estados que não possuam este tipo de armamento;

dos EUA, dito «preventivo», inclusivamente contra Estados que não possuam este tipo de armamento; os EUA/NATO têm vindo a reforçar bases, frotas, contingentes e modernos meios militares junto às fronteiras da Rússia e da China , agravando a tensão no Leste da Europa e no Extremo Oriente;

, agravando a tensão no Leste da Europa e no Extremo Oriente; o processo de militarização da União Europeia constitui-se, apesar de diferenças, como o 'pilar europeu' da NATO , partilhando os seus propósitos belicistas;

, partilhando os seus propósitos belicistas; através de sucessivos alargamentos, parcerias e acordos,a NATO estendeu a sua influência e área de intervenção a todo o mundo ;

; os EUA/NATO são responsáveis pela militarização do Espaço e do 'ciberespaço' e pela escalada na utilização militar de novas tecnologias , como a Inteligência Artificial;

e pela escalada na , como a Inteligência Artificial; a NATO apoiou a decisão dos EUA de seretirarem doTratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o que representa uma séria ameaça à paz.

Portugal deve estar do lado da paz e do desarmamento!

Portugal deve rejeitar o militarismo, a corrida aos armamentos, a guerra, incluindo a participação de forças portuguesas na agressão contra outros povos.

O Governo português, no respeito da Constituição da República Portuguesa, deve:

- pugnar pela independência nacional, pela solução pacífica dos conflitos internacionais, pela não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, pela cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade;

- preconizar a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.

Os tempos atuais, colocam como premente a luta pela paz, pela soberania, pela democracia, pelos direitos dos povos.

Há que evitar uma nova confrontação que teria consequências catastróficas para a humanidade!

Por muito fortes que sejam aqueles que apostam na guerra, ela não é inevitável. Cabe aos povos do mundo, unidos num amplo e ativo movimento em defesa da paz e do desarmamento, travar-lhes o passo!

As organizações subscritoras apelam à participação nas acções que terão lugar em Lisboa e no Porto, nos dias 3 e 4 de Dezembro 2019, sob a consigna Sim à Paz! Não à NATO!, e reafirmam a importância da defesa dos princípios inscritos na Carta das Nações Unidas e no artigo 7.º da Constituição da República Portuguesa - da soberania, da paz, da cooperação - certas de que continuam a ser estes os que melhor servem a causa da paz e as aspirações da Humanidade.

Em coerência, exigem:

a dissolução da NATO ;

; o fim das guerras de agressão promovidas pela NATO e os seus membros;

promovidas pela NATO e os seus membros; a abolição das armas nucleares e de outras armas de destruição massiva;

e de outras armas de destruição massiva; a assinatura e ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares por parte das autoridades portuguesas;

por parte das autoridades portuguesas; o desmantelamento do sistema anti-míssil THAAD que os EUA/NATO têm instalado, nomeadamente na Europa e na Ásia;

que os EUA/NATO têm instalado, nomeadamente na Europa e na Ásia; a rejeição da militarização do espaço ;

; a reversão do processo de militarização da União Europeia ;

; o fim da corrida aos armamentos e a utilizaçãodas verbas para a resolução dos problemas que afligem os povos;

e a utilizaçãodas verbas para a resolução dos problemas que afligem os povos; o desarmamento geral, simultâneo e controlado ;

; o fim da utilização de novas tecnologias para fins militares ;

; adefesa dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Carta das Nações Unidas e o direito internacional, com particular significado quando se assinalam os 45 anos da Revolução de Abril.

Organizações subscritoras (até o momento):

1. Associação Água Pública

2. Associação de Amizade Portugal - Cuba

3. Associação Intervenção Democrática (ID)

4. Associação Portuguesa de Amizade e Cooperação Iúri Gagárin

5. Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa

6. Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN)

7. Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI)

8. Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos

9. Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC)

10. Ecolojovem - Os Verdes

11. Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

12. Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas

13. Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

14. Federação Portuguesa dos Sindicatos de Comércio, Escritórios e Serviços

15. Frente Anti-Racista (FAR)

16. Fundação José Saramago

17. Inter-Reformados / CGTP-IN

18. Juventude Comunista Portuguesa (JCP)

19. Movimento Democrático de Mulheres (MDM)

20. Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM)

21. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal

22. Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa

23. União dos Sindicatos de Lisboa

24. União dos Sindicatos do Distrito de Leiria

