Primeira competição de automóveis elétricos em Portugal

Os próximos dias 9 e 10 de Junho marcam uma nova fase no desporto automobilístico em Portugal com a realização da 1ª Edição do Portugal Eco Rally, uma prova integrada nas competições oficiais da FIA.

O Classic Clube de Portugal, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, decidiu começar a escrever o futuro, numa aposta ambiciosa onde propôs à FIA a realização do 1º Portugal Eco Rally, prova integrada no FIA-Eletric and New Energy Championship 2018. Assim, Portugal será palco, nos dias 9 e 10 de junho, da quarta prova deste campeonato, uma competição disputada na especialidade de regularidade com duas etapas, num total de 372 quilómetros, com nove provas especiais ao cronómetro.

A prova contará com o apoio do município de Oeiras - concelho que será o anfitrião desta iniciativa - que, para além de outras ações, disponibilizará as instalações do Palácio do Marquês de Pombal para sede do evento. Poderão participar todos os veículos de turismo, puramente elétricos, e movidos por outras energias alternativas. Espera-se o envolvimento dos principais construtores que integrarão nas suas equipas as melhores equipas nacionais de regularidade, sendo também esperadas algumas equipas europeias. Com um programa de dois dias, toda a informação do evento está disponível em www.portugalecorally.com.

Numa altura em que Portugal bate recordes de produção de energia elétrica através de fontes renováveis, chegou a hora de abrir um novo capítulo da história do automobilismo, com a realização da primeira competição dedicada automóveis elétricos. Recorde-se que foi no longínquo 1902 que se começou a escrever a história da competição automóvel em Portugal. Mais de cem anos de uma modalidade desportiva que colocou o nosso país no topo do universo do desporto motorizado, especialmente pela excelência dos eventos organizados.

O 1º Portugal Eco Rally marcará definitivamente uma nova história do automobilismo nacional. Vídeo Promocional em https://www.youtube.com/watch?v=E4z0i010kYk