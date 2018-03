Vida nas montanhas: Esqui no Irã

Pars Today- O Irã tem sido um destino internacional para caçadores da neve durante o inverno, enquanto - em contraste total - o clima árido e semi-árido atinge níveis sufocantes no verão.

Talvez não seja o primeiro que vem à mente, as montanhas cobertas de neve perto de Teerã são o lar de algumas das melhores estâncias de esqui do mundo onde os amantes de esporte de inverno e da neve podem desfrutar da famosa hospitalidade iraniana.

Entre os mais importantes destas pistas de esqui, estão Dizin, Tochal, Shemshak e Darbandsar, todos situados a cerca de 100 quilômetros da capital com padrões internacionais.

Os ressortes também atendem aos desejos de turistas domésticos e turistas que procuram escapar da agitação da metrópole. Sendo bastante alto, as áreas de esqui mantêm a bastante neve, já que a estação geralmente se estende desde novembro até o mês de maio. Aqui é uma olhada nas quatro estações de esqui espalhadas pela cordilheira de Alborz.

Dizin Localizado a cerca de 100 km ao norte de Teerã,

Dizin é, de longe, o maior locais de férias do Irã equipado com três gôndolas e 12 teleféricos. Demora cerca de 2 horas para chegar até lá se a estrada estiver bem clara e sem nevoeiro. É o mais animado dos resorts citados e é aonde os moradores locais vão se relaxar no fim de semana. Se alguém vai passar a noite na montanha, pode ser o melhor lugar para isso.

Dizin atinge uma altitude de 3.600 metros e, portanto, possui mais de um quilômetro de diferença vertical. O terreno neste resort é ótimo para aqueles esquiadores intermédios e pensionistas que tentam se mudar para essa categoria mais avançada.

Também tem caminhadas menores e mais fáceis para os esquiadores e apreciadores de clima gelado que começam a mergulhar em terrenos do sertão. Em geral, Dizin pode ser melhor para intermediários.

Shemshak e Darbandsar

Ao longo do caminho para Dizin, em uma estrada que começa a partir de nordeste de Teerã, pode-se encontrar mais dois resorts que estão localizados um ao lado do outro; Darbandsar e Shemshak. Eles ficam a cerca de 90 minutos de Teerã enquanto Dizin fica a mais 35 minutos de Shemshak quando a estrada estiver aberta.

Apesar de Shemshak e Darbandsar, sendo ambos um pouco menores do que Dizin possuem um notável terreno em pista e montanhas altas atrás das áreas de esqui que deixam os frequentadores ávidos do sertão lambendo seus lábios. Shemshak tem dois elevadores principais que são cadeiras duplas. Enquanto eles são bastante lentos, levam o passageiro bastante alto na montanha e abre algumas boas corridas intermédias na pista e algumas corridas de pista fora muito bonitas.

Darbandsar é um pouco menor do que Shemshak com apenas um elevador principal. Está inclinado de um lado, o que significa que você está esquiando um pouco do lado da montanha.

Tochal

O menor dos quatro resorts, Tochal, pode ser atingido através de uma viagem de quatro milhas por teleférico que sai dos subúrbios do norte de Teerã. A 3963m, a estância de esqui, Tochal é o quinto resort mais alto do mundo, garantindo uma longa temporada de dezembro para, pelo menos, até o abril e às vezes junho. Tochal é bom por conveniência e preço, mas o terreno melhor pode ser encontrado nos outros resorts. Quando se trata de acomodações confortáveis, Dizin e Shemshak têm grandes hotéis que quase sempre terão espaço. Existem também várias casas particulares que podem ser alugadas. Os preços para estes variam na qualidade da casa de campo.

A vida noturna pode ser limitada em resorts, pois a maioria dos iranianos prefere socializar em casa à noite.

