Torneio de futebol infantil organizado pela Fundação o Real Madrid - Todos são vencedores da Copa Alma 2017 - A experiência contou mais uma vez com o apoio da Endesa

Lisboa, 30 de Junho 2017 - A edição de 2017 da Copa Alma, um torneio internacional de futebol infantil, organizado pelo Real Madrid e apoiado pela Endesa, trouxe a Lisboa esta semana mais de uma centena de crianças de seis países que disputaram uma competição assente nos mais importantes valores desportivos. As equipas portuguesas foram vencedoras dos prémios "Respeito dentro e fora de campo", atribuído à escola Sócio Desportiva de Guimarães; o da "Igualdade" para a escola de Manique; o da "Autoestima" para a escola do Funchal e finalmente o troféu da "Tolerância", foi atribuído à escola de Vila Real de Santo António.

Já a escola da Roménia arrecadou o prémio de "Companheirismo", a equipa de Marrocos ganhou em "Motivação" e o prémio relativo a "Hábitos saudáveis" foi alcançado por um conjunto de escolas sócio desportivas de Espanha. As restantes equipas espanholas conquistaram o troféu "Responsabilidade". Para a Hungria foi o prémio " Autonomia" e o troféu da "Solidariedade" foi atribuído pelos os alunos que vieram da Rússia.

A Copa Alma da Fundação Real Madrid, conta pelo segundo ano consecutivo com o apoio da Endesa, que conseguiu reunir uma vez mais em Portugal, os alunos das escolas sócio desportivas de Espanha, Portugal, Hungria, Roménia, Rússia e Marrocos. Durante três dias, um total de 123 meninos e meninas, de 12 e 13 anos, disfrutaram de uns dias de convívio, partilhando o seu entusiasmo pelo futebol.

A educação de valores através do desporto é a chave da Copa Alma, como prolongamento da metodologia "Por uma educação Real: Valores e desporto" que se aplica em todas as Escolas da Fundação Real Madrid. Os valores que se adquirem nos treinos devem ser aplicados tanto dentro das quatro linhas como foras delas e são fundamentais para as classificações finais.

Segundo Maria Lacasa, da Direção Geral de Comunicação Endesa Espanha "é para Endesa um grande orgulho poder associar-se à Fundação Real Madrid nesta competição tão saudável. A Copa Alma representa os valores que a Endesa defende e apoia e temos muito orgulho em poder proporcionar uns dias de convívio diferente a estas crianças."

Cidot