Jogadores rubro-negros comemoram Brasileiro e Libertadores com festa

O cantor Nego do Borel também esteve no evento

Depois de desfilarem no Centro do Rio, os jogadores do Flamengo comemoraram o título da Copa Libertadores em um festa no EXC, dentro do Jockey Club, no Jardim Botânico, neste domingo. A taça do campeonato estava exposta no local. Além dos atletas, famosos como Nego do Borel, Xandy de Pilares e o ator Ricky Tavares estiveram celebrando a conquista.

A responsável pela decoração do evento foi Georgia Bianka, do "Fazendo a Festa e decoradora de festas de diversos famosos.

Além de comemorarem o título em cima do River Plate, os rubro-negros celebraram o Brasileirão, ganho antecipadamente, já que o Palmeiras perdeu para o Grêmio e não pode mais alcançar o Flamengo.

