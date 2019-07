Fundação Luís Figo oferece cadeira anfíbia para facilitar os banhos de mar a pessoas com mobilidade reduzida

Data: 2 de agosto, 10h30

Local: Praia do Leblon, S. João da Caparica

Luis Figo, em representação da Fundação com o seu nome, fará a entrega de uma cadeira anfíbia na Praia do Leblon, em S. João da Caparica, na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, pelas 10h30.

A cadeira anfíbia, que pode ser facilmente manobrada em terra e no mar, destina-se a facilitar o acesso aos banhos no mar a quem tem mobilidade reduzida, tornando, assim, a praia mais acessível a todos.

Esta iniciativa surgiu na sequência de um pedido de apoio da APCAS - Associação de Paralisia Cerebral de Almada e Seixal, que desenvolveu o Projeto Youth Lab 4 Inclusion, co-financiado pela Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, e integra-se na missão da Fundação Luís Figo, que tem vindo a promover e a desenvolver um conjunto de projetos que abrangem as áreas da Ação Social, da Educação, da Saúde e do Desporto.

Para além de Luís Figo, a ação contará com a presença de representantes da Câmara Municipal de Almada, da APCAS, da Escola Secundária Daniel Sampaio e do Restaurante Leblon, parceiros nesta iniciativa que visa criar melhores condições no acesso à praia e ao mar, para quem tem dificuldades motoras.

Para mais Informações:

Marta Mimoso - 96 521 46 74 - m.mimoso@cidot.estudiodecomunicacao.pt

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, fundação sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos, que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.