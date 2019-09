Ruth Chepngetich se classifica na maratona das mulheres de Doha

Por Raúl Alejandro Del Pino Salfrán, Enviado Especial

Doha, 27 de setembro (Prensa Latina) Em meio a temperaturas sufocantes e inúmeras desistências, a queniana Ruth Chepngetich conseguiu hoje conquistar a primeira medalha de ouro do Campeonato Mundial de Atletismo de Doha 2019, em uma maratona atípica para mulheres realizada nas primeiras horas da manhã.



Mais do que o favoritismo confirmado de Chepngetich, que chegou à competição com o terceiro melhor tempo de todos os tempos alcançado na vizinha Dubai em junho passado (2:17:08 horas), a corrida foi marcada pelo calor sufocante de mais de 32 graus e uma umidade elevada de 70 por cento.



Imagens de enfermeiras exaustas, cadeiras de rodas e concorrentes caindo como moscas antes de completar a rota, captaram a atenção da imprensa e do público que se reuniram ao redor do belo calçadão de Corniche, apesar da programação.



O primeiro campeão do Qatar venceu com um tempo de 2:32:43 horas, à frente do incumbente de Londres 2017, a espanhola queniana Rose Chelimo (2:33:46), e a namibiana Helalia Johannes (2:34:15).



A maratona feminina confirmou um dos cenários mais arriscados que poderia acontecer nesta capital, e não foi por diversão que a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) adiou até sexta-feira para dar luz verde à competição depois de mal cumprir os parâmetros climatológicos exigidos.



No entanto, este foi apenas o botão de amostra das atividades que terão lugar fora do Estádio Internacional Khalifa climatizado, porque na madrugada de hoje o desafio da IAAF vai crescer quando eles disputarem os 50 quilômetros da marcha em ambos os sexos, o teste mais exigente do programa.



Um dia depois será a vez da caminhada de 20km só para mulheres, antes de dar lugar ao mesmo teste entre homens no dia 4 de outubro e finalmente fechar com a maratona masculina no sábado dia 6 como prelúdio para o último dia do evento.



