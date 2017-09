6ª feira, Gala da Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar no próximo dia 29 de setembro, às 19.00, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Belém, uma Gala especial dedicada aos cavalos JOBIM, TIMÓTEO e VEJETAL que agora "se reformam".

Emoção marcará presença no próximo espetáculo da Escola Portuguesa de Arte Equestre

A EPAE despede-se dos cavalos Jobim, Timóteo e Vejetal em Gala especial

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar no próximo dia 29 de setembro, às 19.00, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Belém, uma Gala especial dedicada aos cavalos JOBIM, TIMÓTEO e VEJETAL que agora "se reformam".

Com este espetáculo, a EPAE pretende homenagear três dos seus melhores alunos, que em muito contribuíram para a preservação, desenvolvimento e promoção da arte equestre em Portugal.

JOBIM, atualmente com 26 anos, é o cavalo mais velho da EPAE. Filho de BATIAL e SAINHA, nasceu a 19 de abril de 1991 e entrou na EPAE com 4 anos. Ao longo das suas participações nos espetáculos da EPAE, JOBIM foi apresentado por numerosos picadores no número de Ares Altos e é meio-irmão, por parte de pai, do famoso cavalo de Dressage Olímpico RUBI.

O TIMÓTEO, filho do garanhão MEALHEIRO e da égua JAXILINA, nasceu a 12/03/2000. Agora com 17 anos, foi apresentado por mais de um Picador no número dos Ares Altos em Cabriolas montadas e à mão.

O cavalo VEJETAL nasceu a 20 de fevereiro de 2002. Contando já com 15 anos, este cavalo filho do garanhão JOCA e da égua NEGAÇA, entrou para a EPAE com 4 anos. Foi montado e apresentado sempre pelo mesmo Picador, Gonçalo Soares, em diferentes números tais como Carrossel, Passo de dois e três e Solo.

Após um dedicado período à Escola Portuguesa de Arte Equestre, em que ajudaram a manter o excelente nível das apresentações da instituição, os cavalos JOBIM, TIMÓTEO e VEJETAL regressam à Coudelaria de Alter, onde nasceram, para desfrutar de um merecido descanso.

Gratos pela divulgação e cobertura que se dignarem dar a esta iniciativa, convidamos V. Exas. para assistirem à Gala no Picadeiro Henrique Calado.

Mais informações sobre a EPAE:

arteequestre.pt

Informações para comunicação social: Henrique Ribeiro - 918147500 ou Maria João Ribeiro - 919477536

NOTA: no link https://we.tl/wYByXBfrie podem proceder ao download de algumas fotografias referentes aos cavalos que serão homenageados na Gala de setembro.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro de 2012, juntamente com a gestão dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz.

www.arteequestre.pt /

www.facebook.com/escolaportuguesadearteequestre / www.instagram.com/arte.equestre/

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua

A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.

Em 2016, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d'Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam 2.625.011 visitas, cerca de 83% das quais por parte de estrangeiros. Recebeu, em 2013, 2014, 2015 e 2016, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.

São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

www.parquesdesintra.pt ou www.facebook.com/parquesdesintra