Hamilton persegue Schumacher

Por Carlos Bandínez Machín Havana, 28 jun (Prensa Latina) Acerca-se o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o britânico Lewis Hamilton, da escuderia Mercedes, tentará somar novos triunfos e ampliar suas coleções de prêmios na máxima categoria de automobilismo mundial.

O atual monarca do mundo não o terá nada fácil, tendo em conta que será uma temporada atípica (por enquanto só estão confirmadas oito cita, todas em solo europeu).



O sêxtuplo monarca do mundo têm 84 vitórias ao longo de sua carreira, para localizar-se na segunda posição desse apartado, e ademais conseguiu 88 pole positions e 151 pódios, quatro menos que o mítico piloto alemão Michael Schumacher.



Mas não é suficiente o conseguido pelo inglês, pois quer igualar os sete títulos mundiais do germano com Ferrari, e superar as 91 vitórias.



As marcas que lhe ficam a Lewis são inumeráveis e depende dele e de sua escuderia Mercedes para seguir batendo recordes, já que a partir de 2021 terá mudança de motores, mas em 2020 todo continuará igual.



Apesar das características do contexto atual, os diretores da F1 sonham com celebrar 15 ou 18 carreiras, ainda que ainda não têm claro quais poderão acrescentar ao calendário uma vez que finalizem as oito programadas.



O primeiro trecho do curso se levará a cabo a porta fechada, com estritos protocolos médicos e sem acesso maioritário para a imprensa. Só o necessário para retransmitir o espetáculo por televisão.



Visto o calendário, o Mundial começa com a disputa do Grande Prêmio de Áustria o próximo 5 de julho e a primeira edição do GP de Estiria no dia 12, no mesmo circuito.



Será a primeira temporada da história em ter mais de uma carreira em um mesmo traçado. O outro que repetirá é Silverstone (Reino Unido), os dois primeiros fins de semana de agosto, nos dias 2 e o 9.



A competição inclui ademais a Hungria (19 de julho), Espanha (16 de agosto), Bélgica (30 de agosto) e Itália (6 de setembro). Nas próximas semanas a Federação Internacional de Automobilismo anunciará o resto do calendário.



