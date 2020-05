Futebol inglês aprova sessões de treinamento com contato

Londres, 27 de maio (Prensa Latina) Os clubes de futebol da Premier League da Inglaterra concordaram hoje em permitir o treinamento com o contato entre jogadores, enquanto aguardam uma decisão sobre a retomada do campeonato interrompida pela pandêmia de Covid-19.

Os jogadores poderão treinar em grupos e fazer entradas no nível do solo, embora devam minimizar contatos próximos desnecessários, explicou a organização em um comunicado.







Como parte da fase dois do chamado Projeto Retomada, o Premier esclareceu que a decisão de retomar o treinamento com contato foi tomada por unanimidade pelos 20 clubes que o compõem, e depois de consultar os jogadores, treinadores e o governo.







O texto também destaca o compromisso da diretiva inglesa de futebol de elite para garantir a saúde e o bem-estar de todos os participantes, o que inclui a implementação de protocolos médicos rigorosos nas áreas em que as práticas serão realizadas.







Oito pessoas vinculadas à Premier League supostamente testaram positivo para o novo coronavírus em 1.744 testes realizados desde que o treinamento individual foi autorizado na semana passada, enquanto atletas e treinadores devem continuar sendo amostrados duas vezes a cada sete dias. .







Embora o diretor executivo da organização, Richard Master, tenha dito à BBC na sexta-feira que esperava retomar em junho o campeonato suspenso em 13 de março, ainda não há nada certo sobre isso.







Está agendada outra reunião para amanhã para finalizar outros detalhes, incluindo o uso de estádios neutros, a redução no número de partidas e possíveis reduções nas estações de televisão que as transmitiriam, informou a imprensa local.







