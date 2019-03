Breakdance: Desporto olímpico?

Esportes como breakdancing, skate, surfe e escalada esportiva aproximaram-se da ratificação olímpica, já que o Comitê Olímpico Internacional (COI) os recomendou para inclusão provisória nos Jogos de Paris

"Decidimos recomendar os quatro esportes [para ratificação] para a sessão do COI em junho em Lausanne", disse o presidente do COI, Thomas Bach, em entrevista coletiva. Acrescentou que "É uma inclusão provisória porque a decisão final só deve ser tomada no final de 2020."

As reações foram mistas, algumas pessoas considerando que o breakdance pertence aos anos 80, outros, refletidos no discurso de Bach, que esse tipo de atividades vai tornar os Jogos Olímpicos mais inclusivos, mais atraentes e mais equilibrados.

A questão é, qual será o peso da música escolhida, ou os atletas vão praticar o Breakdance em silêncio?

Olga Selyanina

Com Agências

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Break_dancer_by_David_Shankbone.JPG