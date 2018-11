Alagoas tem CSA na Série A do Brasileirão, com Marta na torcida, e Turismo de Primeira Classe

por Fernando Soares Campos(*)

O CSA - Centro Sportivo Alagoano -, clube centenário, conquistou mais que o simples acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão: fez uma escalada inédita no futebol nacional, partiu da Série D e, em 3 anos consecutivos (2016/17/18), chegou à Série A, um resultado nunca antes obtido por outra equipe desde que foi estabelecida a fórmula de disputa por séries.

Em 2019, o CSA estará compondo o quadro formado pela elite dos clubes brasileiros e disputando o principal certame nacional. Daí, se a equipe continuar nesse ritmo de ascensão, o Azulão, como é carinhosamente tratado pela sua torcida, pode chamar a atenção do mundo esportivo ao conquistar uma vaga entre os representantes brasileiros na Copa Libertadores da América. Que ninguém duvide, pois o clube que tem a jogadora Marta como "talismã" tem suas chances aumentadas.

A conquista histórica do CSA, passando a ocupar posição na elite do futebol nacional, contou com a participação ativa de sua mais ilustre torcedora, a jogadora Marta, alagoana de Dois Riachos, município do Médio Sertão Alagoano, eleita pela FIFA, seis vezes, a melhor do mundo. Marta acompanha todos os movimentos do clube como se estivesse cumprindo um juramento matrimonial: "Eu, Marta, recebo a ti, CSA, como meu legítimo clube. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota, por todas as partidas da nossa vida".

Ela esteve presente em Caxias do Sul (RS), no sábado (24), quando da vitória que carimbou o acesso do clube à Série A do Brasileirão. Marta acompanhou os principais jogos do Azulão no estádio Rei Pelé, em Maceió, e não poderia faltar à final da Série B, partida decisiva contra o Juventude. Ela foi até o estádio Alfredo Jaconi e conferiu a goleada: CSA 4 x 0 Juventude, o que gerou festivas comemorações na capital alagoana durante todo o final de semana.

Luiz Felipe Scolari, Felipão, chegou ao CSA em 1981, clube no qual conquistou o seu primeiro e único título como jogador. Ele era o capitão do time e, após a saída do então treinador, Walmir Louruz, assumiu as funções de treinador da equipe.



O cantor Djavan, alagoano de Maceió, ainda muito jovem, jogou no CSA. Ele tinha tudo para crescer como futebolista, mas preferiu a carreira musical. Como diria Benito Di Paula: "Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator e jogador de futebol".

Além de futebol e boa música, o que mais tem Alagoas?

O litoral alagoano é comparado ao que de mais belo possa existir no Mar do Caribe. Tal semelhança faz com que a região seja intitulada de "Caribe Brasileiro". Somente Maceió conta com quarenta quilômetros de orla deslumbrante. Em todo o Estado, situa-se a Costa dos Corais, a segunda maior barreira de corais do mundo, onde se pode apreciar as belezas paradisíacas das praias dos litorais norte e sul do Estado e desfrutar das piscinas naturais e da pureza de suas águas cristalinas, em diversos tons azulados e esverdeados. Além da semelhança com as praias caribenhas, também caberia denominações como "Polinésia Atlântica", "O nosso Tahiti", ou mesmo dizer como na música de Caetano: "O Hawaí, seja aqui, tudo o que sonhares".

Confira as imagens assistindo ao clip da música "Minha Sereia", interpretada pelo cantor-compositor alagoano Carlos Moura:

Minha Sereia

Mergulhar no azul piscina

No mar de Pajuçara

Deixar o sol bater no meu rosto

Ai que gosto me dá



Mergulhar no azul piscina

No mar de Pajuçara

Deixar o sol bater no meu rosto

Ai que gosto me dá



E as jangadas partindo pra o mar

Pra pescar, minha sereia

Maceió, minha sereia

Maceió, minha sereia

A orla principal de Maceió, com extensão de cerca de seis quilômetros, é formada pelas praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Nessa região concentram-se os melhores a mais modernos hotéis da cidade, além dos concorridos quiosques de praia e os melhores restaurantes, onde se serve desde as bebidas de marca internacionalmente conhecidas até cachaças artesanais de alta qualidade. Também é aí que se encontram tradicionais delícias gastronômicas: camarão, tapioca, petiscos de frutos do mar, sururu ao leite de coco, peixes, ou mesmo carne de sol com queijo de coalho, tudo especialmente preparado à maneira nordestina.

(*)Fernando Soares Campos é escritor, autor de "Fronteiras da Realidade - contos para meditar e rir... ou chorar" - Chiado Editora - Portugal - 2018.