Fundação Luís Figo ajuda a reflorestar Portugal

Lisboa, 25 de Outubro de 2017 - Luís Figo acompanhou a enorme tragédia que se abateu novamente sobre Portugal e que manchou de negro uma área imensa do país. "Na qualidade de Presidente da Fundação Luís Figo, e em meu nome pessoal, não quero deixar de expressar a minha consternação e pesar perante os terríveis incêndios que devastaram o nosso país, apresentando as minhas sinceras condolências a todos os familiares das vítimas", afirmou Luís Figo.

No sentido de materializar o seu apoio, a Fundação Luís Figo decidiu associar-se à Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, doando 1.000 árvores para a reflorestação do país.

Essas árvores serão plantadas pela Quercus em áreas classificadas do Norte e Centro de Portugal. Com esta campanha, pretende-se a criação de bosques autóctones que oferecem uma maior resistência à propagação dos incêndios e são melhores para amenizar o clima, promover a biodiversidade, proteger a nossa paisagem, a água e os solos.

A apresentação oficial do jogo Allstars 2017, foi feita hoje, em Sófia, capital da Bulgária.

No próximo dia 14 de Junho, o estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, vai receber as equipas da Fundação Luís Figo "AllStars" e Fundação Dimitar Berbatov "UnitedStars" para mais uma edição de futebol solidário - Por um amanhã Melhor!

Estes Jogos de beneficência, visam angariar fundos para a implementação de projetos de intervenção social a favor de crianças e jovens desfavorecidas em Portugal, pela Fundação Luís Figo e na Bulgária, pela Fundação Dimitar Berbatov.

A equipa liderada por Luís Figo, vai contar com a participação de jogadores de renome internacional, tais como, Toldo, Roberto Carlos, Michel Salgado, Deco, Lehman, Robert Pires entre outros.

Luís Figo referiu hoje na conferência de imprensa que: "O futebol é um fenómeno mundial que tem um enorme potencial para unir pessoas em torno de causas comuns, é isso que pretendemos fazer com estes eventos de solidariedade.

Contribuir para a realização de projetos que visam melhorar as condições de vida e promoção da integração social das crianças e jovens que mais necessitam".

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, entidade sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.