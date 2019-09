Evento da natureza em Cuba destaca viagens de aventura

Cienfuegos, Cuba, 27 de setembro (Prensa Latina) O 12ú Evento Internacional de Turismo de Natureza (Turnat 2019) leva seus participantes hoje a outras áreas do território central de Cuba, especialmente através de terrenos montanhosos pertencentes à província de Cienfuegos.

Isto aponta sobretudo para o tema do turismo de aventura que muitos dos participantes seguem e constitui agora um centro de intercâmbio e de perspectiva.







Muitos dos cantos cubanos têm potencial para empreendimentos, como é o caso da Sierra del Escambray.







O turismo de aventura é um tipo de turismo que envolve explorações ou viagens com uma percepção de riscos, e que potencialmente requer habilidades especiais ou certas condições físicas onde a prática de algum esporte extremo é comum.







Ao contrário do turismo de aventura, os desportos de aventura requerem uma preparação mínima e equipamento adequado, tais como rapel, escalada, corridas de aventura ou alpinismo.







Este tipo de turismo difere dos desportos de aventura, principalmente porque neste último não existe qualquer relação contratual de natureza económica, que é desenvolvida por pessoas cuja relação na prática da actividade é exclusivamente recreativa.







As actividades desenvolvidas no meio natural são frequentemente as mesmas (caminhadas ou trekking, montanhismo, rafting ou rafting, entre outras), excepto as que se destinam exclusivamente a fins desportivos e de competição (campeonatos ou ralis).







O turismo de aventura pode ser classificado de acordo com sua dificuldade: baixo, moderado ou alto. Nas viagens de turismo de aventura está implícito conhecer lugares, suas gentes e sua cultura de forma ativa e participativa.







É por isso que os organizadores de Turnat mencionam uma longa lista, entre as quais, mesmo nesta oportunidade, os delegados participam como uma amostra e para conhecer os benefícios do terreno cubano onde fazem as trilhas.



Portanto, eles levam em conta ciclismo, equitação, montanhismo, escalada, escalada, canopy, ou canyoning, entre muitos outros.







E a propósito, o canyoning aparece entre as modalidades que pela primeira vez estão na agenda de Turnat.







