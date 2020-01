PSG quer aumentar em 10 pontos a vantagem no futebol francê

PSG quer aumentar em 10 pontos a vantagem no futebol francês

Paris, 26 de janeiro (Prensa Latina) O Paris Saint-Germain (PSG) está visitando hoje o difícil Lille para estender sua vantagem sobre o Marselha para 10 pontos no final da jornada 21 da Liga Francesa de Futebol 1.

Os rojiazules chegam ao estádio Pierre-Mauroy com 49 unidades, oito jogos invictos (sete vitórias e um empate, com a última derrota em 1 de novembro em Dijon) e a oportunidade de expandir sua diferença em relação ao Los Focenses, que ontem não Eles foram capazes de passar de 0-0 contra o Angers.







O técnico Thomas Tuchel anunciou algumas ausências importantes para a partida em Lille, clube que ocupa o sexto lugar com 31 pontos, como os do centro brasileiro de Marquinhos e o espanhol Juan Bernat, afetados por lesões.







O atacante uruguaio e outrora astro do time Edinson Cavani viajou para o norte da França, destinado ao Atlético de Madrid neste mercado de inverno e ansioso para deixar Paris depois de perder o título da série de golos do argentino Mauro Icardi.







'Cavani precisa resolver as coisas', disse Tuchel em uma coletiva de imprensa ontem, que poderá contar com Pierre-Mauroy com os 'quatro fantásticos' de sua ofensiva, o estelar Neymar e Mbappé, Icardi e seu compatriota Ángel Di María, que Eles estão cansados ??de marcar gols na temporada.







A data de domingo termina com Nantes (32) recebendo Bordeaux (26), com vistas a uma vitória que o coloca em quarto lugar e muito perto de Rennes (37); e Olympique de Lyon (29), recebendo o colista de Toulouse (12), com o objetivo de subir na mesa.







agp / wmr / cvl/cc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28809&SEO=psg-quer-aumentar-em-10-pontos-a-vantagem-no-futebol-frances