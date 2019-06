Futebol, em Angola, é Cuca.

Em época de futebol,

a Cuca reforça a sua ligação histórica ao futebol.

Comunicado à imprensa - 24 de Junho 2019

Em ano de CAN (Campeonato Africano das Nações), que arranca neste mês de Junho, a Cuca aproveita para reforçar a sua "ligação histórica ao futebol" em Angola. Sob o mote "Somos Futebol, somos Cuca", foi criada uma Campanha que procura mobilizar todos os Angolanos para o apoio à Selecção Nacional nesta participação.

Como marca líder nas cervejas em Angola, é uma das maiores impulsionadoras do futebol nacional. A forte ligação entre a Cuca e o futebol em Angola tem uma história que começou nos anos 60, com a implementação do "Torneio Popular Cuca" ou do "Torneio Cuca" (futsal) dos quais saíram vários jogadores para clubes internacionais. Desde então várias iniciativas foram desenvolvidas e patrocinadas pela Marca, entre elas a primeira competição nacional de futsal no final dos anos 60 até aos dias de hoje, e apoio às novas tendências, como o futebol freestyle. Rita Vilas-Boas, Directora de Marketing Estratégico da CUCA, afirma que "o futebol continua a ser um dos nossos principais territórios de marca e é inevitável a Cuca estar associada aos momentos impactantes. A Marca sempre acompanhou o desenvolvimento do futebol nacional, sendo que estas iniciativas são mais do que meras acções de marketing. São uma oportunidade para participar em momentos históricos do desporto e do País."

Para além da presença em TV, Rádio, Outdoor e digital, a campanha "Somos Futebol. Somos Cuca." continuará a apelar ao talento através da promoção de activações, com passatempos em alguns dos seus pontos de venda, sendo possível assistir aos jogos e vibrar com emoção, à medida que se entoam cânticos originais de apoio a seleção.

Mais uma vez, fica evidente a razão pela qual a Cuca é uma das Marcas mais próximas de todos os Angolanos e porque, em Angola, futebol é Cuca.

