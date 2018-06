Um ano para os Jogos Europeus de Minsk

Falta menos de um ano para a segunda edição dos Jogos Europeus. Criados somente em 2015, com a realização em Baku, são o equivalente europeu aos Jogos Olímpicos.

Eduardo Vasco, Pravda.Ru

Entre 21 e 30 de junho de 2019 ocorrerá a maior competição esportiva do continente europeu, a segunda edição dos Jogos Europeus, em Minsk, capital de Belarus.

Minsk foi escolhida como sede do evento no final de 2016. Ao contrário do que costuma ocorrer em grandes eventos esportivos, a infraestrutura dos Jogos já está completamente pronta, um ano antes do início das competições.

"Eu posso declarar com total responsabilidade que as instalações esportivas de Minsk estão 100% prontas para sediar os II Jogos Europeus", disse ainda em janeiro de 2017 o consultor de esportes do Comitê Olímpico Europeu, Pierce O'Callaghan.

Também em visita a Minsk, para celebrar a marca de um ano para os Jogos, o vice-diretor do fundo dos II Jogos Europeus, Anatoly Kotov, afirmou da mesma forma que a cidade já tem tudo pronto.

Na semana passada foi realizada a cerimônia de início da contagem regressiva para o evento. Ela ocorreu durante a reinauguração do histórico Estádio Dínamo, que recebeu competições dos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980. Ele será o principal centro de atividades dos Jogos Europeus, dentre elas as festas de abertura e de encerramento.

No total, Belarus tem cerca de 23 mil instalações esportivas e está entre os 20 países mais atléticos. De acordo com o Sportcal's Global Sports Cities Index, Minsk é a 22ª principal cidade esportiva do mundo, a frente de cidades que já sediaram os Jogos Olímpicos, como Barcelona, Berlim e Los Angeles.

Além do Estádio Dínamo, os principais locais de competição serão as grandes e modernas Arena Minsk e Arena Chizhovka, dentre outras instalações reformadas e muito bem preservadas.

O programa para os Jogos também já está praticamente definido. Mais de 4 mil atletas de 50 países europeus disputarão as competições. São mais de 200 categorias, em 15 esportes diferentes. Dez deles servirão como torneios qualificatórios para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

O site da Companhia de Rádio e Televisão de Belarus lembra que o evento será "uma excelente oportunidade para apresentar Belarus à Europa e ao resto do mundo".

A animação entre os belarussos é muito grande, ainda mais com o sucesso da Copa do Mundo de futebol na vizinha Rússia.

Com uma ampla cobertura da mídia internacional e a visita de centenas de milhares de turistas do mundo todo, eventos como esse são também um ótimo mecanismo de soft power para atrair a simpatia de cidadãos de todo o planeta.