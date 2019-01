Gala Lusitanos de Alter Real

No próximo dia 25 de janeiro, sexta-feira, às 21:30, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), terá lugar a primeira Gala de 2019 da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE). Intitulada "Lusitanos de Alter Real", a Gala contará com a participação especial da Coudelaria de Alter.

Esta apresentação assinala também o início das comemorações do 40º. Aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre, uma efeméride que será celebrada com um programa diversificado e que se prolongará ao longo de todo o ano.

Aliando a homenagem ao cavalo lusitano e à coudelaria que mais tempo leva de funcionamento contínuo no mesmo local em todo o mundo, com a promoção da secular Arte Equestre Portuguesa, a Gala "Lusitanos de Alter Real" vai contar com momentos inéditos e exclusivos: "éguas afilhadas", "cavalo em desbaste", "carruagem" e "solo" são os números trazidos pela Coudelaria de Alter, que se vão juntar aos números de espetáculo da EPAE.

Um dos momentos de particular simbolismo deste espetáculo será a homenagem ao "Rubi", um dos cavalos com ferro Alter Real que mais se destacou tanto a nível nacional, como internacional.

Neste número inédito, o "Rubi" será apresentado montado à amazona pela sua proprietária, Christine Jacoberger, e a acompanhá-lo, montados por cavaleiros da EPAE, estarão quatro dos seus filhos que atualmente pertencem à Escola Portuguesa de Arte Equestre: Barão, Dourado, Dirupe e Barítono.

Recorde-se que o garanhão Rubi participou com sucesso nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e tem conseguido transmitir à sua descendência uma funcionalidade acima da média.

De referir que a Escola Portuguesa de Arte Equestre tem apresentações diárias, de 3ª. a sábado, entre as 10.00 e as 12:30, - as Manhãs da Arte Equestre", e Galas na última sexta-feira de cada mês.

Mais informações sobre a EPAE: arteequestre.pt

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro de 2012.

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua

A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.

Em 2018, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d'Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam mais de 3 milhões de visitas, cerca de 80% das quais por parte de estrangeiros. Recebeu, em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.

São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

