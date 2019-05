Kariny Rodrigues fala sobre treinos, dietas e outros hábitos saudáveis

Com foco intransigente e determinação de quem tem objetivos claros e definidos, a modelo Kariny Rodrigues, que também se destaca como digital influencer, pelo menos 5 vezes por semana começa sua rotina matinal com exercícios aeróbicos. Porém em 3 essa atividade é praticada em jejum.

Para completar sua atividade física, a modelo ainda faz musculação 3 vezes na semana, além, é óbvio, de manter hábitos alimentares de acordo com seu ritmo, com baixo valores calóricos, ricos em proteínas, carboidratos saudáveis, legumes e salada a vontade.

A musa, no intuito de inspirar seus seguidores, deu uma pausa entre uma série e outra para revelar como mantém seu corpo e mente saudáveis.

Com o claro propósito de ganho de massa magra e definição muscular, como também, da efetivação de um projeto de editorial de moda-praia em Punta Cana, República Dominicana, nos últimos 6 meses, Kariny modificou sua rotina diária, valorizando seu momento de sono, regulando sua alimentação e intensificando os treinos físicos que são praticados sob a orientação e supervisão de um personal trainer.

"Com muita determinação e contundente foco eu tento manter uma vida saudável e ativa, obviamente tenho que evitar alguns alimentos para obter maior desempenho nos treinos . Busco ainda ser rigorosa com a linha que me foi passada por minha nutricionista, minha ingestão é composta De bastante frutas, legumes, verduras e proteínas, ressalta a morena.

A modelo goiana, que se pauta pelo perfeccionismo, com olhar clínico e criterioso, sempre buscou dar qualidade e beleza para seu Instagram. Entretanto, não obstante contar com mais de 540 mil seguidores, entende que a saúde vem em primeiro lugar e espera com sua rotina diária composta por bons hábitos, poder despertar em todos que a acompanha pessoalmente ou pelas redes sociais, a busca por uma vida saudável.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista