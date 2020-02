Venezuela-Brasil, duelo de vencedores no Premundial sub 23 beisebol

Manágua, 22 de fevereiro (Prensa Latina) A partida Venezuela-Brasil, que enfrenta dois vencedores na data de abertura, aparece hoje como a principal atração do dia no grupo de classificação da Premier League de beisebol U23, com base nesta capital.

Embora também possa ser de grande interesse o jogo Nicarágua-Dominicana, que fecha o cartão de sábado em Manágua e no qual os Quequeyanos saem para procurar seu primeiro triunfo na competição, depois de vincular um único imparável contra a Venezuela em sua estréia e cair com Pontuação de 3-0.



O outro encontro da data será uma espécie de consolo avançado, enfrentando duas equipes derrotadas ao extremo em sua primeira aparição.



São os casos do Peru que recebeu uma punição de 22-0 da Nicarágua e El Salvador, abalou 15-0 em sua ação contra o Brasil.



Na outra formação que Tegucigalpa tem no palco, Cuba, que superou seu principal obstáculo ao derrotar o Panamá por 3 a 2 nas partidas do melhor jogo da data, vai contra a seleção da Guatemala, descolorida por 4 a 0 pela Colômbia nesta sexta-feira.



Outro jogo de vencedores na estréia do torneio contará com duas equipes sul-americanas: Colômbia e Argentina.



Os cafeicultores branquearam a Guatemala (4-0) e os jogadores de Rioja tiveram que suar para derrotar Honduras por 7-6 em um jogo de três horas, apesar da introdução do regulamento do tempo nas mudanças de turnos e intervalos.



Finalmente, duas caras derrotadas no primeiro dia serão vistas, Panamá e Honduras.



A Pan-Americana da categoria Sub-23 será disputada até 1ú de março e seus três medalhistas garantirão ingressos para a Terceira Copa do Mundo da categoria, que sediará o México em outubro.



