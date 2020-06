Plataforma "Corre e Ganha" põe portugueses a correr em segurança

Grupo Azevedos promove corridas virtuais

O Grupo Azevedos na sua missão de dar mais e melhor saúde aos portugueses associou-se a um projeto inovador que promove corridas que cumprem todas as todas as regras de distânciamento e que podem ser realizadas ao mesmo tempo, por todos os participantes, do Norte ao Sul de Portugal.

Nestes tempos de "novo normal" estas corridas virtuais são o casamento perfeito entre a competição e a segurança. Através da plataforma "Corre e Ganha", um site de corridas online que promove um estilo de vida mais saudável enquanto oferece prémios, é possível a todos os participantes inscreverem-se gratuitamente nas quatro corridas patrocinadas pelo Grupo Azevedos, fazer a seu percurso nos dias indicados e partilhá-lo no site. O sucesso desta iniciativa mede-se pelos mais de 900 participantes que em apenas três dias já se inscreveram nas corridas e que a organização esperar somar muitos mais.

São quatro as corridas virtuais patrocinadas pelo Grupo Azevedos alojadas na plataforma "Corre e Ganha". A Corrida da Familia, em que se convida pais avós e netos a participar, que conta com um percurso de 5 km e que se realiza entre 19 de junho e 26 de junho; a Corrida Biolectra, de 10 km e disponível de 26 de junho a 3 de julho; a Corrida Solidária Genéricos Azevedos, de 3 de julho a 7 de julho, também com a distância de 10 km e a Ginsactiv Sport, igualmente de 10 km e que pode ser disputada de 10 de julho a 17 de julho.

Há prémios para todos! Prémios de participação, prémios sorteados entre todos os participantes e prémios para os primeiros lugares de cada prova. Basta correrem e registarem os resultados (conforme regulamento). A esta iniciativa juntaram-se marcas como a PUMA, a HUAWEI, a OPTIVISÂO, a GARNIER e a AEG, contribuindo com prémios para os participantes.

Corram em família, corram com os colegas de trabalho, corram com os vossos amigos e conhecidos, mas corram! Enquanto isso estarão a ganhar presentes.

Esta é mais uma iniciativa Azevedos em prole do bem-estar de todos!

