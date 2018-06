Quarta temporada do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu world tour

4ª temporada do Abu Dhabi grand slam® jiu-jitsu world tour (2018-19)

Abu Dhabi, EAU, 21 de junho de 2018: A Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF®), autoridade oficial do esporte jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos, anuncia o retorno da mais prestigiada turnê mundial de jiu-jitsu: o Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour 4ª Temporada (2018-19).

Mais uma vez, o Abu Dhabi Grand Slam® será realizado em quatro continentes (com cinco cidades anfitriãs): Tóquio (Japão), Los Angeles (Estados Unidos), Rio de Janeiro (Brasil), Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e Londres (Reino Unido).

"Essas cinco cidades-sede são parte fundamental da estratégia de expansão internacional da UAEJJF", comentou H.E. Abdulmunam Al Hashemi, Presidente da UAEJJF®, Presidente da União Asiática de Jiu-Jitsu e Vice-Presidente Sênior da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. "A demanda crescente dos nossos fãs, que querem que continuemos trazendo eventos ao vivo para essas cidades, tem sido avassaladora, e com o vasto potencial que esses mercados nos reservam, estamos felizes em trazer mais uma vez a mais prestigiada turnê mundial de jiu-jitsu para Tóquio, Los Angeles, Rio de Janeiro, Abu Dhabi e Londres."

O Abu Dhabi Grand Slam® está aberto a todas as nacionalidades. Os medalhistas serão listados no ranking mundial de jiu-jitsu e prêmios em dinheiro que combinados ultrapassam $800.000 serão concedidos aos melhores atletas de cada divisão. As três melhores academias também receberão prêmios em dinheiro em cada cidade-sede e os principais atletas receberão prêmios no final da temporada, de acordo com o Ranking Mundial da UAEJJF®.

"Na última temporada, o Grand Slam foi assistido por mais de 11 milhões de fãs em todo o mundo através de nossos 18 parceiros de transmissão em mais de 100 países", comentou Fahad Al Shamsi, diretor executivo da UAEJJF®. "Com apoio inestimável e inspiração de nossa liderança, especialmente Sua Alteza o Sheik Mohammed bin Zayed

Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Vice-Comandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos tornou-se o maior provedor de conteúdo de Jiu-Jitsu no mundo."

A 4ª temporada do Abu Dhabi Grand Slam® será transmitida ao vivo no Abu Dhabi Sports, Combate e FloGrappling. O evento também será transmitido posteriormente na FOX Sports Asia, Rede Fight, Astro, Starhub, ABS-CBN Sports, EB-TV, SFR Sports, TV Orange, SCTV, Singtel, Super Sport, Azam Sports, Dubai Sports e Sharjah Sports.

"O Abu Dhabi Grand Slam sofreu um forte aumento de popularidade no Japão nos últimos três anos", comentou o Sr. Takamasa Watanabe, Presidente da Federação Japonesa de Jiu-Jitsu. "O Japão tem uma conexão histórica profunda com as artes marciais e ela tem aumentado graças à UAEJJF, que mudou a face do Jiu-Jitsu como esporte nos últimos tempos."

"Estamos muito felizes em receber outro evento de classe mundial com um sabor claramente internacional nos Estados Unidos" comentou o Gustavo Muggiati, organizador dos EUA. "O Abu Dhabi Grand Slam sempre traz uma mistura de campeões e competidores de várias categorias de peso. A presença das estrelas promissoras do país e também de competidores internacionais certamente vai entreter todos os nossos fãs."

"O Brasil é o maior mercado para o esporte do jiu-jitsu e estamos ansiosos para receber mais uma vez a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos aqui na Arena Carioca", comentou o Sr. Walter Mattos, Presidente da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu. "O Abu Dhabi Grand Slam cresceu rapidamente em popularidade aqui no Brasil graças à sua organização e exposição de nível mundial. Sabemos que os fãs no Brasil farão da Arena Carioca uma atmosfera absolutamente eletrizante nos dias 16, 17 e 18 de novembro. "

"A UAEJJF tem visto um crescimento internacional significativo, com quase um terço de todos os eventos ao vivo sendo realizados fora dos Emirados Árabes Unidos. Londres é uma das principais capitais do mundo e é uma anfitriã adequada para o Abu Dhabi Grand Slam", comentou Gustavo Oliveira, Organizador do Reino Unido.



Mais detalhes sobre o ABU DHABI GRAND SLAM® JIU-JITSU WORLD TOUR serão anunciados nas próximas semanas. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias seguindo o perfil @ADWJJT no Instagram, Facebook e Twitter.

Calendário 2018-19 do Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Calendar

29 de julho de 2018 - Tóquio, Japão [OTA Gymnasium]

22 e 23 de setembro de 2018 - Los Angeles, EUA [LA Convention Center]

16, 17 e 18 de novembro de 2018 - Rio de Janeiro, Brasil [Arena Carioca]

7, 8 e 9 de fevereiro de 2019 - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos [Arena Mubadala]

9 e 10 de março de 2019 - Londres, Reino Unido [Copper Box Arena]

Abu Dhabi Grand Slam Trailer: https://we.tl/MQB9puqjDJ

As inscrições estão abertas. Para mais informações, visite: www.uaejjf.org

Sobre a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos®:

A Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos foi estabelecida em novembro de 2012 como a autoridade oficial para o esporte do jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos. A Federação desempenha um papel de liderança no apoio ao jiu-jitsu e contribuindo para a construção de uma geração forte de atletas dos Emirados Árabes Unidos os níveis local e internacional. O papel da Federação é implementar políticas que desenvolver o esporte em colaboração com várias entidades governamentais, instituições e outros parceiros, a fim de promover o esporte a nível local, regional e global. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter @uaejjf, siga-nos noInstagram @uaejjfe visite nosso site em https://www.uaejjf.com

Marcas registradas: Todas as programações, imagens, semelhanças, slogans, marcas registradas, logotipos e direitos autorais do Abu Dhabi Grand Slam® são de propriedade exclusiva da UAEJJF e suas subsidiárias. Todas as outras marcas, logotipos e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Haroon Mohd

DANTANI, Inc. Sports