Portugueses prometem fazer história e solidariedade na viagem mais louca do mundo

15 mil quilómetros, 24 países, 50 dias e o sonho de tornar o mundo um lugar melhor

· Rally Mongol - a "mãe de todas as aventuras" - é uma iniciativa humanitária que une Londres a Ulan Ude, junto à Mongólia.

Têm como missão mudar o mundo, equipando escolas com material escolar, mapas, globos, distribuição de filtros de água, educar para a cidadania, apoiar a educação das meninas em países onde isso não é uma prioridade, etc.

Iniciativa vai apoiar várias crianças pelo caminho das Aldeias SOS e a instituição ambiental internacional Cool Earth.

Bloggers do "Viajar entre Viagens" vão de Portugal à Mongólia num carro velho e pouco fiável.

Cinco portugueses que se propõe participar numa extraordinária aventura, o Rally Mongol, e percorrer um terço do mundo no próximo Verão. Os "Carapaus de Corrida" vão atravessar 24 países e fazer cerca de 15 mil quilómetros em 50 dias, num carro velho e pouco fiável. O objetivo é mostrar o mundo aos portugueses e mostrar Portugal ao mundo. Além disso, a iniciativa pretende apoiar duas causas nobres: as Aldeias de Crianças SOS - Internacional e a organização não-governamental Cool Earth que coopera com comunidades indígenas na proteção das Florestas Tropicais.

"Pretendemos assumir-nos como viajantes-embaixadores, levando a imagem de Portugal ao mundo e aos mercados emergentes. Pretendemos distribuir postais e produtos tradicionais das várias regiões de Portugal, despertar a curiosidade, mostrar que Portugal é feito da alma das suas gentes"

Dos "Carapaus de Corrida" fazem parte os bloggers do premiado "Viajar entre Viagens", atualmente com mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e eleito como melhor blogue pessoal de viagens pela BTL em Portugal desde 2014 até 2017. Em 2017 foram galardoados com o título deBlogue de Viagens mais popular da MOMONDO, sendo o mais votado pelo público. No mesmo ano, 2017, foram escolhidos pela equipa da MEDIA CAPITAL como o único blogue de viagens a figurar num grupo de 4 blogues eleitos para a categoria de Lifestyle dos BLOGS DO ANO, escolhidos de um leque de cerca de 4000 blogues a concurso. Já no ano de 2018, foram premiados pela FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid, a maior feita de Turismo da Europa, como o blogue com melhor conteúdo e que promove o turismo sustentável.

"Podíamos apenas fazer um rally mas não é isso que queremos. Queremos mudar o mundo. Queremos contribuir para tornar o nosso planeta um lugar melhor. Queremos levar sorrisos e recolher alegria. Queremos levar educação que possa dar frutos daqui a alguns anos. Queremos sentir que contribuirmos para um mundo melhor, um mundo onde as pessoas são mais aptas para lidar com os seus problemas e mais conscientes. Queremos ser cidadãos activos e praticantes."

Esta aventura passa por ligar Portugal à Mongólia, embarcando no Rally Mongol, um projeto com relevância nas travessias continentais de rallys. O Rally começa oficialmente em Londres e termina em Ulan Ude, na Rússia, atravessando vários países ao longo do percurso - incluindo a Turquia, o Irão, o Turquemenistão, Uzbequistão, Afeganistão (quem sabe) e a Mongólia, entre outros. No caminho, os "Carapaus de Corrida" terão a oportunidade de mostrar ao mundo a beleza e singularidade destas regiões, algumas conturbadas em termos políticos e pouco conhecidas em termos culturais. Em simultâneo, e com a inscrição no Rally Mongol, irão contribuir, financeiramente e pela divulgação, para causas nobres como a proteção do meio ambiente, promoção da igualdade de género, alterações climáticas ou o acesso à educação.

Até 2 de fevereiro, os "Carapaus de Corrida" estão a realizar uma campanha de crowdfunding para garantir os fundos para os donativos para as ONG. Com este dinheiro pretendem adquirir material escolar, mapas, globos, pastas e escovas dos dentes, filtros e pastilhas purificadoras de água, etc. Para adquirir estes materiais e para apoiar as ONGs Cool Earth e Aldeias SOS precisam da ajuda de todos. A ajuda começa em 5€ e por diversos valores doados, os apoiantes podem receber em troca postais dos países visitados, conversas por skype nas escolas visitadas, posters da viagem, escrever mensagens de esperança no carro da equipa ou até almoçar com os carapaus na cerimónia de partida. Para as empresas que os queiram patrocinar é possível deixar o logótipo no carro ou então obter publicidade no blogue ou redes sociais. Os carapaus querem mudar o mundo, mas para tal precisam da solidariedade dos portugueses.

Sobre os Carapaus de Corrida

Os "Carapaus de Corrida" é um grupo de cinco pessoas que decidiu embarcar num projeto que irá desafiar a vontade de cada um, testando os seus limites, expandindo os seus horizontes, levando-os a conhecerem-se melhor e a reforçarem os seus laços de amizade. Quatro dos Carapaus, a Carla, o Zé, o Agostinho e o Eduardo, conhecem-se desde os tempos de faculdade. A vida pós-universidade aproximou-os ainda mais, lentamente dando-se conta que aquilo que os atraía era o mesmo que os tinha levado a escolher Geografia, ou seja, o desejo de ir mais além, aprender, vivenciar, e dar a conhecer aos outros um pouco deste mundo maravilhoso em que vivemos. Foi também essa curiosidade insaciável que levou o quinto elemento dos Carapaus, o Rui, a viver e partilhar as suas aventuras com a Carla num blogue de viagens, e a juntar-se a este grupo nesta grande aventura.

Sobre o blogue "Viajar entre Viagens"

O blogue "Viajar entre Viagens", é considerado o melhor blogue pessoal de viagens em Portugal desde 2014 até 2018. Tem mais de 1.400.000 visualizações/ano, mais de 34 mil seguidores na página de Facebook e mais de 14.000 no Instagram. Tem visibilidade crescente principalmente em Portugal e no Brasil, assim como nas diversas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e notícias em diferentes meios de comunicação. Além disso, os blogger do "Viajar entre Viagens" colaboram como jornalistas freelancers com SAPO VIAGENS e a Carla é jornalista independente no blogue da SKYSCANNER, um site de importância internacional.

Sobre o Rally Mongol

Organizado pelo grupo The Adventurists, o Rally Mongol - a "mãe de todas as aventuras" - é uma iniciativa humanitária internacional que conta com a participação de cerca de 400 equipas de diferentes países. As equipas devem deslocar-se em carros pouco potentes e, preferencialmente, velhos e pouco fiáveis. Além disso, cada equipa deve angariar uma verba para ser doada a organizações não-governamentais ambientais e para o desenvolvimento. O ponto de partida desta aventura é, por norma, Londres, e o ponto de chegada Ulan Ude, junto à Mongólia, num percurso que deve ser definido por cada equipa.

