Conferência "Porto Water Innovation Week"

Um dos maiores eventos internacionais sobre a água vai decorrer na "Invicta" sob o lema "A Inovação no Sector da Água: Colmatar as Lacunas, Criar Oportunidades". Para tanto, a Porto Water Innovation Week vai reunir 1200 participantes das mais diversas áreas do conhecimento...

Calendário geral - 24 a 30 de Setembro de 2017 - Alfândega do Porto

* EIP Water Conference 2017 - dias 27 e 28, Alfândega do Porto

* Mayors & Water Conference 2017 / Agenda Urbana para a Água 2030 (AUA2030) / Declaração do Porto - dia 29, Alfândega do Porto

* Water Innovation Lab Europe Porto 2017 - 24 a 29, Pousada da Juventude de Ofir (delegação contactável na Alfândega do porto nos dias 25 e 28)

* Water & People / Aquaporto 2017 / Festival da Água - 29 e 30, Pavilhão da Água, Parque da Cidade

* Exposição das empresas da fileira da água - 27 a 29, Alfândega do Porto

- 1200 participantes de 60 países, 80 oradores, 118 empresas expositoras

Um dos maiores eventos internacionais sobre a água vai decorrer na "Invicta" sob o lema "A Inovação no Sector da Água: Colmatar as Lacunas, Criar Oportunidades". Para tanto, a Porto Water Innovation Week vai reunir 1200 participantes das mais diversas áreas do conhecimento, entre cientistas e especialistas de todas as áreas empresariais, provenientes de 60 países dos cinco continentes. A conferência inclui ainda uma exposição onde 118 empresas vão mostrar a sua oferta para a fileira da água.

Neste contexto, ganham especial relevo as questões das soluções inovadoras que respondam não só aos desafios colocados pela Europa, mas também reclamadas por todo o Mundo. Do ponto de vista empresarial, serão abordados os assuntos relativos às oportunidades que o mercado oferece para a inovação em geral, dentro e fora da Europa, o que também implica a quebra de barreiras que permitam a aplicação das soluções encontradas.

Este grande desafio é uma organização conjunta da Câmara do Porto, através da empresa municipal Águas do Porto, da Águas de Portugal, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e da Parceria Portuguesa para a Água, tendo sido confiada pela Parceria Europeia de Inovação para a Água (European Innovation Partnership on Water), ou EIP-Water.

Inovação e 4 grandes eventos

A iniciativa é composta por quatro grandes eventos: a "EIP Water Conference" e a "Mayors&Water Conference", ambas com a chancela da Comissão Europeia, o "Water Innovation Lab Europe", idealizado pela empresa canadiana Waterlution, e a "Water & People".

A "EIP Water Conference 2017", promovida pela Parceria Europeia de Inovação para a Água (EIPWater), realiza-se nos dias 27 e 28, sendo esta a quarta edição da conferência internacional. Aqui serão debatidas as principais questões suscitadas pela revolução em curso no setor, sempre com o duplo objetivo de derrubar as barreiras à inovação e de criar oportunidades de negócio. Há, portanto, um grande enfoque nas áreas científicas e empresariais.

Por sua vez, a conferência "Mayors & Water Conference 2017", que se realiza no dia 29, vai focar-se na Agenda Urbana para a Água 2030 (AUA2030) e na demonstração de casos de estudo sobre soluções sustentáveis e inovadoras para a gestão da água nas cidades. Será também a oportunidade para que as cidades, através dos seus decisores políticos, assinem a Declaração do Porto para a AUA2030, em que se comprometem a apoiar o processo de cooperação entre as cidades e a Comissão Europeia no desenvolvimento da referida agenda. Naturalmente que o Porto, através da Câmara e da Águas do Porto, terá ocasião de demonstrar as boas práticas implementadas na cidade por ação desta empresa municipal.

Para os mais jovens, entre os 18 e os 35 anos, está destinado o "Water Innovation Lab Europe Porto 2017", que ocupará toda a semana de 24 a 29. Esta iniciativa destina-se a reproduzir um ambiente "laboratorial" propício que convide à colaboração entre jovens líderes, mentores e facilitadores de ideias, pelo que constituirá de certeza uma experiência única e inesquecível de aprendizagem intergeracional e intersetorial para todas as dezenas de participantes.

A conferência terá, por fim, um evento de encerramento, que se realiza nos dias 29 e 30 de setembro, integrado no âmbito do "Water & People". Trata-se do Aquaporto 2017, o grande Festival da Água que estará de volta ao Parque da Cidade e que visa envolver o público e a cidade. O Aquaporto é um evento dedicado aos recursos hídricos. Tem uma forte componente científica que une o saber à animação. Serão muitas as entidades presentes neste grande Festival da Água, desde instituições e entidades da cidade, centros de I&D e instituições de ensino superior. Haverá uma programação variada que aposta muito no cariz prático das atividades, tornando-as apelativas e diversificadas.

Neste sentido, o espaço envolvente ao Pavilhão da Água irá tornar-se nestes dois dias num festival multicor onde o conhecimento e a animação se entrelaçam, revelando-se uma ótima opção para os típicos programas familiares e turísticos.

Cinco objectivos-chave

A importância mundial do evento também é medida pelo painel de conferencistas, não sendo propriamente possível destacar nomes, senão salientar que a presença de personalidades portuguesas é muito relevante. Mesmo assim, deverá destacar-se a presença do ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes, e, obviamente, do anfitriãoRui Moreira, presidente do Município. Mas, dada a importância que assume a posição, saliente-se a presença do Comissário Europeu para o Ambiente, os Assuntos Marítimos e as Pescas, Karmenu Vella, que apresentará o trabalho realizado na UE, em matéria de ambiente e inovação.

A lista completa dos conferencistas encontra-se em http://www.portowaterinnovationweek.eu/eip/conference#speakers e o programa definitivo emhttp://www.portowaterinnovationweek.eu/themes/pwiw/assets/documents/Programme_EIP%20Water%20Conference%202017_11.09.2017.pdf

Em resumo, a conferência do Porto tem os seguintes objectivos-chave: melhorar o acesso ao financiamento e aos mercados para a inovação; facilitar a aquisição das inovações por parte dos utilizadores finais; desenvolver regulamentação favorável à inovação; partilhar as boas práticas e facilitar o acesso aos resultados através de plataformas abertas; construir amplas parcerias europeias com as diferentes partes interessadas e os colaboradores.

É nesta diversificada temática que os líderes de opinião mundiais da fileira da água e inovação no setor farão o ponto de situação do elemento essencial da vida que é a água nas suas múltiplas utilizações.

Entre os inscritos, há representantes de países que, de algum modo, surpreendem por causa da proveniência. É o caso do Butão, Irão, Iraque, Mali, Nepal ou Togo. Esta diversidade significa que tanto o presente como o futuro do elemento água constitui preocupação transversal do nosso Mundo, pelo que é determinante debater o tema do ponto de vista das diferentes áreas do conhecimento, sendo todas elas relevantes.

Palco às startups inovadoras

A conferência atraiu uma grande diversidade de peritos que apresentarão comunicações e participarão nos debates e concursos. Assim, é de esperar o aparecimento de contributos para a solução das lacunas existentes no amplo setor da água e, com isso, se ajude a criar oportunidades e criar parcerias fortes. Por isso, a conferência contará com a participação de líderes políticos a nível europeu, nacional e local. Mas ainda de entidades reguladoras, de decisores e técnicos de serviços públicos, das indústrias e da agricultura. Sentiram-se ainda atraídos muitos investigadores universitários e de centros de I&D, criadores em geral, startups e PME's. Por tudo isto, a presença de investidores também será assinalável.

De entre as iniciativas mais aguardadas por parte das empresas, está a dirigida às startups. Para estas, foi criada uma competição, tendo o júri selecionado 16 finalistas entre 28 candidaturas internacionais. No palco, cada uma delas defenderá as suas competências com vista a alcançarem prémios. Cada uma das empresas disporá de apenas três (3) minutos para convencer o júri, que é composto pelas seguintes entidades: Porto, UPTEC, Isle Utilities, Global Impact Partners e Launch Factory 88.

O "top 3" das apresentações será obtido tanto pela decisão do júri como por parte do público presente, na proporção de 75% e 25%, respectivamente. A decisão do público será tomada através de uma aplicação específica para telemóveis. Em disputa estão três prémios monetários no valor de €12.000, €6.000 e €3.000, havendo um outro de €1.000, cumulativo, denominado InnoEnergy, para o projecto que apresentar melhor potencial de eficiência energética. As startups selecionados foram as seguintes:

AQUA-Q (Suécia)

BIOMARK, SENSOR RESEARCH (Portugal)

BLUE-TEC (Holanda)

BRIGHTWORK + INGU SOLUTIONS (The Netherlands + Canada)

DEFCON8 (Espanha)

EDDY HOME (Canadá + Portugal)

ENVIROSUITE (Espanha)

FLOW LOOP (Denmark)

INANOENERGY (Portugal)

INFRASPEAK (Portugal)

OPENDATASOFT (França + EUA)

OXFINITI (Reino Unido)

SOLARDEW (The Netherlands)

TALENTMOLECULE (Suécia + Portugal)

THE O INITIATIVE (Austrália + Nova Zelândia)

TRIGGER.SYSTEMS (Portugal)

Exposição da fileira da água

Paralelamente à conferência, haverá, nas furnas da Alfândega do Porto, uma importante exposição por parte de 118 de empresas. Aqui, será possível conhecer as inovações e contactar com empresários de todos os segmentos de actividade da fileira da água. Neste contexto, será realizado um evento designado Splash Innovation Stage, um palco destinado à apresentação das inovações que, sobretudo as startups, reservaram para o momento. Será, igualmente, um momento de descoberta de talentos.

Todas as iniciativas são gratuitas, mas de inscrição obrigatória, à exceção do "Innovation Dinner" e do "Water Innovation Lab Europe Porto 2017".

NOTA IMPORTANTE - A cobertura do evento por parte dos meios de informação está sujeita à credenciação prévia obrigatória, através do formulário no sitehttp://www.portowaterinnovationweek.eu

