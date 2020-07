Médio Cazorla assina com o Al Saad

Meio campo Cazorla assina com o Al Saad

Madri, 20 de julho (Prensa Latina) O meio campo espanhol Santi Cazorla anunciou hoje seu contrato com o clube do Catar Al Saad, depois de terminar a temporada com o Villarreal com uma vitória por 4 a 0 sobre o Eibar na liga espanhola de futebol.

Cazorla, 35 anos, participou de 35 dos 38 jogos da sua equipe no campeonato e marcou 11 gols, ajudando a garantir o ingresso para a Liga Europa da próxima temporada.







O jogador que começou no submarino amarelo afirmou que seria difícil para ele manter o nível em uma competição tão exigente quanto a La Liga por pelo menos mais um ano e decidiu ir para o futebol do Catar.







Cazorla chegará à sede da equipe nas próximas horas para fechar as contratações e vários meios de comunicação alegam que a presença como treinador do ex-jogador do Barcelona Xavi Hernández influenciou a contratação.







Jcm/arp/jcfl

