Húngara Hosszú vence Mundial de Desportos Aquáticos

Coreia do Sul, 22 jul (Prensa Latina) A nadadora húngara Katinka Hosszú impôs-se hoje na final dos 200 metros combinados para mulheres com tempo de dois minutos sete segundos e 53 centésimos, no Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos.

Hosszú deu a seu país o primeiro metal dourado da natação e o segundo de maneira geral, ao derrotar à chinesa Ye Shiwen que entrou na segunda posição com 2:08:60, enquanto para a terceira cadeira chegou a canadense Sidney Pickrem com 2:08:70.



O outra final feminina ganhou a representante do Canadá Margaret McNeil no 100 borboleta com tempo de 55 segundos e 83 centésimos, relegando para a segunda à sueca Sarah Sjoström que marcou 56:22, enquanto a australiana Emma Mckeon chegou em terceiro com 56:61.



Em outros resultados da jornada o britânico Adam Peaty impôs-se nos 100 metros estilo peito com registro de 57 segundos e 14 centésimos, em uma prova onde estabeleceu um novo recorde mundial e para a concorrência em semifinais com 56,88.



Peaty, superou seu compatriota James Wilby que obteve a medalha de prata com 58 segundos e 46 centésimos, enquanto para a terceira posição ficou o chinês Yan Zibei com registro de 58,63.



Assim mesmo nos 50 metros estilo borboleta o estadounidense Caeled Dressel impôs a marca para a concorrência e para América com 22 segundos e 35 centésimos.



O russo Oleg Kostin chegou segundo com tempo de 22,70 enquanto o brasileiro Nicholas Santos localizou-se na terceira colocação com 22,79.



O Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos finalizará o próximo 28 de julho e até o momento a China comanda o quadro geral de medalhas com 14 títulos, em segundo lugar marcha Rússia com nove e na terceira posição Austrália com três.



